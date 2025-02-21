陸：吸納40台灣專家進「標準化技術委員會」　制定285項共通標準

▲大陸市場監管總局與福建省相關部門召開記者會。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監管總局21日與福建省相關部門聯合召開「共同推進兩岸融合發展示範區建設」記者會。市場監管總局港澳台辦主任劉健男表示，已制定兩岸共通標準285項，並吸納40名台灣專家加入標準化技術委員會，「台灣同胞參加各類標準、認證和計量工作，更加熟悉大陸的制度環境和社會環境。」

劉健男提到，市場監管總局支持福建率先推行「四共同三採用」的標準共通工作機制，即「共同選題、共同比對、共同研制、共同使用共通標準」和「大陸先進標準台灣採用、台灣先進標準大陸採用、空白領域標準兩岸共同研制採用」。

劉健男說，截至目前，已累計制定兩岸共通標準285項，覆蓋了電子訊息技術、農產品、服務業、新能源等兩岸各具優勢領域，同時通過打造「兩岸標準共通服務平台」，共收集29萬多份標準訊息，為兩岸產學研機構、企業，提供標準查詢、台企標準公開、技術指標比對等服務。可以一鍵查詢養老服務、建築工程等領域五千多條兩岸名詞術語比對結果。

劉健男指出，目前吸納40名台灣專家加入標準化技術委員會。台灣同胞參加各類標準、認證和計量工作，更加熟悉大陸的制度環境和社會環境，大陸也學習借鑒台灣地區好的做法，兩岸在規則上更加互通，情感上更加融合。

劉健男說，兩岸茶產業專家攜手成功制定發佈了首個烏龍茶國際標準，推動了兩岸農業「發揮優勢、合作雙贏」。

劉健男還說，下一步福建省將根據市場監管總局《關於支持平潭綜合實驗區擴大對台灣方面認證結果採信試點工作的授權辦法》，發佈首批台灣商品採信目錄。整合檢驗檢測認證認可資源，促進兩岸貿易便利化。