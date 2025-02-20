快訊／開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

台北市議員陳怡君涉詐領助理費逾300萬，裁定100萬元交保，士檢提出抗告成功，今（20）日下午3時士林地院重開羈押庭審理後，不到1小時便逆轉改裁羈押禁見。晚間6時30分左右，陳怡君在女法警戒護下，以同色圍巾掩蓋手銬，低頭快步走上囚車，曾經的議會名流，如今淪為階下囚，這一幕形成強烈對比。

下午陳怡君現身法院，雙手合十哽咽表示「我真的要拜託大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣子的人。」力撇貪汙一事。

孰料不到1小時後，法院認陳怡君因涉嫌貪污治罪條例及刑法登載不實罪，裁定羈押2個月並禁止接見通信。晚間6時30分左右，她不再是過去那個在議會發言鏗鏘、振振有詞的民意代表，而是一言不發、神情憔悴的被告，面對媒體高聲詢問：「議員，有沒有覺得自己很冤枉？」她僅低頭不語，連正眼都不曾看向鏡頭，雙手緊攥黑白千鳥格圍巾遮掩，不願讓手銬暴露在鎂光燈下。

▲北市議員陳怡君因涉貪遭法院裁定收押禁見，並在女法警戒護下，以同色圍巾掩蓋手銬，低頭快步走上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方調查，陳怡君從2019年至今，涉嫌指示辦公室主任張惠霖、議會研究室主任楊蕙綺協助處理助理薪資，包括作帳、提領薪資及保管人頭助理存摺等私人事務。然而，這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等薪資，卻未實際工作，薪資最終疑由張惠霖與楊蕙綺提領並挪作他用，涉貪總金額逾300萬元。

除陳怡君與張惠霖外被聲押外，檢方依涉案程度，分別諭知5名被告，即議會研究室主任楊蕙綺、賀姓前員工、張惠霖胞姊、陳怡君胞弟、洪姓弟媳則經檢察官分別諭知交保24萬元、50萬元、30萬元、1萬元及1萬元。

本月13日士林地院開庭審理後，裁定張惠霖羈押禁見、陳怡君100萬交保，然而檢方提出抗告成功，撤銷發回地院重審，短短6天翻盤，因此今天士林地院再度開庭審理。