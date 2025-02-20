Meta推AI眼鏡3原因全球大賣　科技大廠掀新時代

▲Meta（臉書）聯手太陽眼鏡大咖雷朋（Ray-Ban）推出具備AI助理功能的智慧眼鏡，成功引爆銷售熱潮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

已問世超過10年的智慧眼鏡，近期因雲端大廠Meta（臉書）聯手太陽眼鏡大咖雷朋（Ray-Ban），搭配AI助理功能爆紅。本刊調查，這款智慧眼鏡不僅造型時尚，還具備即時翻譯、導航、播放音樂和打電話等功能，讓智慧眼鏡鹹魚翻身。隨著Meta的成功，也激發科技巨頭對智慧眼鏡市場野心，不僅三星、輝達、Google摩拳擦掌，中國的百度、小米及新創Rokid等更是推陳出新，掀起全球AI眼鏡新浪潮。

2024年9月，Meta（臉書）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）神采奕奕地出席Meta年度開發者大會，這一天正是全球智慧眼鏡發展的轉捩點。「眼鏡是一個非常自然的運算平台，非常適合拍照、錄製影像，你不用掏出手機，就可以用眼鏡直播畫面，甚至影像通話、聽音樂等等。」祖克柏才剛講完，會場大螢幕上出現了一款時尚又科技感十足的眼鏡。

沒人預料到，這款Meta與雷朋聯名的第二代AI眼鏡，竟引爆搶購熱潮，成為去年全球最夯科技商品之一。「Meta第二代智慧眼鏡其實早在2023年CES就已亮相，但並未引起市場太多回響；沒想到去年4月更新、導入一系列AI功能後，短短幾個月就賣出百萬台以上，一炮而紅。」資策會MIC資深產業分析師柳育林笑著說。

這股風潮也延燒到台灣，像是台灣大哥大總經理林之晨及個人用戶事業商務長林東閔，早在Meta AI眼鏡爆紅前就搶先買來試用。去年12月底，民眾黨台北市議員陳宥丞到北檢為前台北市長柯文哲京華城案出庭作證時，也戴著這款AI眼鏡，被發現具拍攝、錄影功能可能觸法，引發各界熱議。

▲百度、小米等中國科技大廠樂觀看待AI眼鏡市場的發展，紛紛推出新品。

為什麼Meta AI眼鏡會廣受青睞？柳育林分析原因有三，首先是價格壓到299美元左右（約新台幣一萬元），是大眾可接受的甜蜜點；第二，強大AI技術加持，能滿足日常生活需求，例如「智慧記憶」功能，當使用者怕忘記停車位在哪，只要簡單說「幫我記住停車位」，即可由眼鏡記錄；或是利用「即時影像分析解讀」功能，戴上AI眼鏡看著衣櫃，就能讓眼鏡搭配穿搭。

「最後一點，主打與雷朋聯名，不僅兼具科技實用性，時尚外型也成為消費者青睞的重點，先前有傳言Google曾經也想搶下與雷朋聯名，最後仍被Meta獨占合作機會。」柳育林說。

眼看AI眼鏡的風潮即將席捲全球，中國科技廠商也展開布署。百度結合旗下小度科技，推出外觀類似Meta與雷朋聯名款的AI眼鏡；Rokid Glasses則攜手阿里巴巴的通義千間語言模型，打造AI音訊眼鏡，企圖透過「聲紋支付」功能，實現只要動嘴下指令，就能付錢買東西。



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