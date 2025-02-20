　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Meta推AI眼鏡3原因全球大賣　科技大廠掀新時代

Meta（臉書）聯手太陽眼鏡大咖雷朋（Ray-Ban）推出具備AI助理功能的智慧眼鏡，成功引爆銷售熱潮。（達志影像）

▲Meta（臉書）聯手太陽眼鏡大咖雷朋（Ray-Ban）推出具備AI助理功能的智慧眼鏡，成功引爆銷售熱潮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

已問世超過10年的智慧眼鏡，近期因雲端大廠Meta（臉書）聯手太陽眼鏡大咖雷朋（Ray-Ban），搭配AI助理功能爆紅。本刊調查，這款智慧眼鏡不僅造型時尚，還具備即時翻譯、導航、播放音樂和打電話等功能，讓智慧眼鏡鹹魚翻身。隨著Meta的成功，也激發科技巨頭對智慧眼鏡市場野心，不僅三星、輝達、Google摩拳擦掌，中國的百度、小米及新創Rokid等更是推陳出新，掀起全球AI眼鏡新浪潮。

2024年9月，Meta（臉書）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）神采奕奕地出席Meta年度開發者大會，這一天正是全球智慧眼鏡發展的轉捩點。「眼鏡是一個非常自然的運算平台，非常適合拍照、錄製影像，你不用掏出手機，就可以用眼鏡直播畫面，甚至影像通話、聽音樂等等。」祖克柏才剛講完，會場大螢幕上出現了一款時尚又科技感十足的眼鏡。

沒人預料到，這款Meta與雷朋聯名的第二代AI眼鏡，竟引爆搶購熱潮，成為去年全球最夯科技商品之一。「Meta第二代智慧眼鏡其實早在2023年CES就已亮相，但並未引起市場太多回響；沒想到去年4月更新、導入一系列AI功能後，短短幾個月就賣出百萬台以上，一炮而紅。」資策會MIC資深產業分析師柳育林笑著說。

這股風潮也延燒到台灣，像是台灣大哥大總經理林之晨及個人用戶事業商務長林東閔，早在Meta AI眼鏡爆紅前就搶先買來試用。去年12月底，民眾黨台北市議員陳宥丞到北檢為前台北市長柯文哲京華城案出庭作證時，也戴著這款AI眼鏡，被發現具拍攝、錄影功能可能觸法，引發各界熱議。

百度、小米等中國科技大廠樂觀看待AI眼鏡市場的發展，紛紛推出新品。（翻攝自微博）

▲百度、小米等中國科技大廠樂觀看待AI眼鏡市場的發展，紛紛推出新品。

為什麼Meta AI眼鏡會廣受青睞？柳育林分析原因有三，首先是價格壓到299美元左右（約新台幣一萬元），是大眾可接受的甜蜜點；第二，強大AI技術加持，能滿足日常生活需求，例如「智慧記憶」功能，當使用者怕忘記停車位在哪，只要簡單說「幫我記住停車位」，即可由眼鏡記錄；或是利用「即時影像分析解讀」功能，戴上AI眼鏡看著衣櫃，就能讓眼鏡搭配穿搭。

「最後一點，主打與雷朋聯名，不僅兼具科技實用性，時尚外型也成為消費者青睞的重點，先前有傳言Google曾經也想搶下與雷朋聯名，最後仍被Meta獨占合作機會。」柳育林說。

眼看AI眼鏡的風潮即將席捲全球，中國科技廠商也展開布署。百度結合旗下小度科技，推出外觀類似Meta與雷朋聯名款的AI眼鏡；Rokid Glasses則攜手阿里巴巴的通義千間語言模型，打造AI音訊眼鏡，企圖透過「聲紋支付」功能，實現只要動嘴下指令，就能付錢買東西。


更多鏡週刊報導
【AI眼鏡掀巨浪1】結盟新隊友谷歌再戰智慧眼鏡　輝達公布專利低調布局
【AI眼鏡掀巨浪2】AI眼鏡5年看漲40倍　鴻海、錼創從「小」挖掘大商機

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／周星馳電影《美人魚》演員　涉猥褻兒童被逮
明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春
曹興誠三度改口「AI照變私人照」喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我
今回溫！明2地轉涼有雨　週日冷氣團又變冷
快訊／最便宜蘋果AI手機！iPhone 16e亮相　價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

最便宜蘋果AI手機！　iPhone 16e十大功能一次看

Meta推AI眼鏡3原因全球大賣　科技大廠掀新時代

快訊／蘋果家族新成員「 iPhone 16e」登場　價格曝光28日開賣

30天後自動刪除！Meta大改直播影片　備份「新規定」曝光

NCC 750之亂「想防堵對象曝光」　國人網購最大宗是這類器材

前OpenAI技術長成立AI新創公司　挖角前東家員工

部落客爆料iPhone 17「鏡頭設計大更動」　曬3D模擬照證實

馬斯克聊天機器人Grok 3 聰明到嚇人？3大AI模型比一比

地表最強 Grok 3 強壓同行登頂！AI專家讚：開發速度快到難以置信

原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

最便宜蘋果AI手機！　iPhone 16e十大功能一次看

Meta推AI眼鏡3原因全球大賣　科技大廠掀新時代

快訊／蘋果家族新成員「 iPhone 16e」登場　價格曝光28日開賣

30天後自動刪除！Meta大改直播影片　備份「新規定」曝光

NCC 750之亂「想防堵對象曝光」　國人網購最大宗是這類器材

前OpenAI技術長成立AI新創公司　挖角前東家員工

部落客爆料iPhone 17「鏡頭設計大更動」　曬3D模擬照證實

馬斯克聊天機器人Grok 3 聰明到嚇人？3大AI模型比一比

地表最強 Grok 3 強壓同行登頂！AI專家讚：開發速度快到難以置信

原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

賈吉表態有意征戰2026經典賽！要幫美國隊重返王座

快訊／周星馳《美人魚》鄭總　涉猥褻兒童被逮

川普批澤倫斯基「未經選舉的獨裁者」：促成和平否則就失去烏克蘭

曹興誠喊告謝寒冰求償1億　尹乃菁曝「盡到1責任」就沒事

快訊／07:03台南東山3.2地震　最大震度2級

佐佐木朗希備戰東京開幕戰G2！史奈爾短暫交流給予鼓勵

12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

AI眼鏡5年看漲40倍　鴻海、錼創挖商機

川普：若馬斯克赴印度設廠避稅　對美國而言不公平

路透民調：美國人憂心國家經濟走向　川普支持率下跌

睡夢中驚見帳篷被強行打開　女生們急錄影蒐證「抓嫌犯」

3C家電熱門新聞

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

部落客爆料iPhone 17鏡頭大更動

最便宜蘋果AI手機！　iPhone 16e十大功能一次看

Meta推AI眼鏡3原因全球大賣　科技大廠掀新時代

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

NCC 750之亂暫緩想防堵代購業者

原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

「最便宜AI手機」將登場　專家點名需滿足1關鍵

前OpenAI技術長成立AI新創公司

30天後自動刪除！Meta大改直播影片　「新規定」曝光

聊天機器人Grok 3 聰明到嚇人？3大AI模型比一比

地表最強 Grok 3 登頂！

三星S25 Ultra演唱會實拍！

百萬人線上看Grok 3發表

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

王偉忠長文悼念大S

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

孫生「連4喊對不起」承諾2事會做到

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

王鶴棣登NBA「找詹皇合照遭拒」

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面