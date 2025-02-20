立院送總預算、財劃法　吳思瑤轟藍白引爆2財政核彈：國家財政蒙難日

▲立法院19日接連送出年度總預算案、財劃法修正案，吳思瑤轟「台灣的國家財政蒙難日」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院19日下午接連將114年度總預算案、財劃法修正案送交總統府、行政院。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，立院終於送出總預算案了，還綁定《財劃法》一起送出，2月19日是台灣的國家財政蒙難日，藍白一次引爆2個財政核彈，搞垮中央財政犧牲全民利益。

吳思瑤19日在臉書表示，這次送出的總預算審查報告「猶如無字天書」，歲出沒有載明清楚的預算刪減數，充斥著不確定的概念敘述，也因歲出沒有確定，融資財源部分也沒有具體數字，跟1月21日三讀宣讀內容一模一樣，讓社會乾等一個月，立院卻執意擺爛到底，與行政院的估算數天差地別，前所未見。

至於《財劃法》則被綁架61天壓在立院遲未送出，61天的時間足以讓委員會中心主義得以踐行，不需要三分鐘送出財政委員會、足以讓朝野協商不被跳過，行政、立法兩院有更充分時間妥善溝通、足以讓民眾黨黃珊珊念茲在茲的「以《財劃法》與執政黨合作」可能實現。

吳思瑤直言，這一切都因為傅崐萁、黃國昌的一己之私及政黨利益而化為泡影，更因為韓國瑜的「假中立真共犯」造成國家人民無以恢復的損害，「藍白發動的民主政變，唯有人民的覺醒方能撥亂反正」「置之死地而後生，民主正被無情毀滅，但民主必然也將絕地重生！」