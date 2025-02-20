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直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘

▲ 直擊！金高千日醇再創風味，萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

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記者王威智／採訪報導

老酒不只越陳會越香，竟然還能出現史無前例的獨特天然煙燻風味。在烈酒世界中，黑松代理的金門高粱酒以其獨特風味與深厚歷史屢創佳績。今年開春，金高首支煙燻風味驚艷登場，全新「萬象煙燻風味」承襲天然陳化、九年時間的熟成下，綻放無法複製的炭火煙燻層次。在近期舉辦的品酒會上，酒迷們紛紛讚嘆，盛讚這款佳釀為「天公酒」，其獨特香氣與醇厚口感令人驚艷。

▲▼直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼品酒會上，來賓品味「萬象煙燻風味」，這款九年熟成的金高千日醇，以天然陳化打造獨特煙燻層次，被譽為「天公酒」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘。（圖／記者謝盛帆攝）

品酒會現場，來賓們細細品酩後紛紛給出驚豔評價。一位品酩玩家 Yuki 形容：「它有濃郁的烤麵包與鍋巴焦香，帶來不同以往的口感。」另一位品酩玩家羅先生則表示：「初入口帶有烏梅酸香，接著轉為蜜餞般的甘甜，層次細膩且極具變化。」資深品酩資歷的M8 Max先生則讚嘆：「炭燒或煙燻風味的高粱酒極為罕見，這支酒無疑是一場風味的探索。」此外，另一位謝先生則表示：「第一次喝到有煙燻風味的高粱酒，很特別，會想要推薦給朋友嘗試看看。」

▲▼直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼老酒越陳越香，金高千日醇「萬象煙燻風味」九年以上熟成老酒，展現獨特陳化風味層次。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘。（圖／記者謝盛帆攝）

品酒會現場大家懷著好奇的心情，看著桌面上4個代表不同風味的香料罐，一邊聽著品牌大使分享；「萬象煙燻風味」是2015 年罐裝、歷經九年以上瓶中熟成的金高千日醇，澄澈酒體交織出層次豐富的煙燻風味。令人驚喜的是，這款酒未經任何人工煙燻工藝，所有風味均源自時間與環境的淬煉，被譽為「天公酒」，象徵大自然的奇蹟。

▲▼直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼品牌大使賴德諺分享，這款酒完全自然生成，每瓶風味獨一無二，層次豐富，錯過不再。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘。（圖／記者謝盛帆攝）

品牌大使賴德諺表示：「這批酒完全沒有經過任何人工煙燻處理，所有風味都是自然生成，每瓶都是獨一無二的風味展現，錯過就不再。」分享這款酒的煙燻風味極具層次，帶有親民的煙燻烏梅香、炭火柴燒味，甚至隱約可品味到烘烤吐司邊的焦香。每一特殊批次都展現獨特風味，讓人驚喜不斷。」

賴德諺更分享了這款酒誕生的奇妙故事：「我們的製程從未加入任何煙燻或烘焙工藝，但在一次偶然的品鑑中，發現這批九年老酒竟然天然產生了豐富的煙燻風味。相傳這與一場森林大火有關，但這已不可考。然而，這場自然的偶然，造就了這款風味獨特的千日醇，也讓我們得以見證大自然的奇蹟。」

▲▼直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲「萬象煙燻」58度千日醇，經歲月淬煉，將煙燻香氣、老麴醇韻與炭火餘味完美融合，層層交織，彷彿品味時間的沉澱。（圖／記者謝盛帆攝）

這款 58 度千日醇老酒，以歲月淬煉，將煙燻香氣、老麴醇韻與炭火餘味完美融合，入口後層層交織，彷彿品味時間的沉澱。每一特殊批次皆擁有獨特韻味，錯過即難再重現。品牌大使賴德諺進一步表示：「這款酒的獨特煙燻風味來自天然陳化，隨著時間推移，未來仍可能產生更獨特的變化。這是一款值得收藏、細細品味的極致佳釀。」千日醇老酒經歲月淬煉綻放出珍稀風味，連品酒師都無法解釋來源的奇蹟口感，為品酩界帶來前所未有的感官體驗。

（註）本產品煙燻風味純屬陳化風味表現，與產品製程無關。

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