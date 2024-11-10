女網紅品酒會喝醉「狂搧業務30個巴掌」控性騷擾！老闆怒曝真相

▲女網紅喝醉，對業務狂搧30幾個巴掌。（示意圖／免費圖庫PEXELS）



記者施怡妏／綜合報導

一名酒商老闆指出，某位女網紅參加公司舉辦的經銷品酒會，打電話向他抱怨業務冷落，聽得出對方喝醉了，便請同事送女網紅回家，沒想到事後同事傳來影片，女網紅居然狂搧同事30幾個巴掌，同事怕影響公司名譽不敢還手，還面帶笑容，事後女網紅甚至誣陷對方性騷擾，讓他氣到看不下去。

「碰到從業以來最扯事件，同事被經銷客戶狂搧巴掌，還被誣陷是性騷擾！」酒商老闆在粉專發文，女網紅參加公司舉辦的經銷品酒會，活動結束後不肯離去，「簡單來說就是不肯走」，繼續在公司飲酒。他留下3位同事陪女網紅，自己則到餐廳準備餐酒會。

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不久後，女網紅打電話向他抱怨「你們的業務很不及格，我正在這邊喝酒，你的業務就在跟別的女生客戶講話，完全把我冷落，在搞什麼？」他聽出女網紅喝醉了，於是請對方先回家，其他事情他會處理，「但女網紅不肯掛電話，瘋狂咆哮」。

隨後，手機顯示10幾通女網紅的未接來電，還有業務傳來的訊息和影片，「影片是女網紅瘋狂搧我同事巴掌」，同事為顧及公司聲譽並未還手，還保持微笑，不僅如此，女網紅還試圖拿酒瓶攻擊業務，他看完影片滿肚子火，立刻報警處理。

警察到現場，女網紅仍持續攻擊同事，並且兇警察、多次拍桌子，「女網紅還衝向我的女同事，意圖攻擊，好險現場有四位警察阻止擋住她」。

酒商老闆透露，女網紅到警局酒醒之後，開始帶風向「被性騷擾」，他無奈狂搖頭，同事被欺負讓他又難過又心疼，「我覺得妳喝醉打人頂多是酒品不好，但妳誣陷別人性騷擾妳，就是人品大有問題」。

針對此事件，女網紅發文解釋，「男性女業務」相當糟糕，私下言語不禮貌，「我甩了他幾十個巴掌，誰能接受xxx呢？我沒事不會隨便甩人巴掌！被甩過的只有一個，現在出現第二個」、「如果我是他老闆我會fire他，他沒有資格服務客人因為他私下會xxx女生。一個很讓人很受傷的品酒會結尾」。

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