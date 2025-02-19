獨自在家整天只喝1瓶奶！2歲童全身傷陷昏迷　父母辯：從床上跌落

▲疑遭虐待的男童目前仍在醫院加護病房救治。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

新北市警察局土城分局警方昨天（18日）晚間接獲119轉報，稱福祥街一處民宅有家暴案，警方到場了解後，發現是一名年約2歲的男童全身有新舊傷陷入昏迷，救護人員將他緊急送醫救治。警方介入調查，得知男童父母近日將男童從外公外婆家接回，平日2人出門工作，僅泡一瓶牛奶就將男童獨自留在家裡渡過一整天，昨晚2人返家發現男童有異樣，才趕緊打119將他送醫。

警方指出，該名男童「小嘉」年約2歲3個月，之前由住在新莊區的外公外婆照顧，但因長輩年事已高，本月14日，男童父母將他帶回土城住處，但昨晚2人返家時，發現男童倒臥在床邊地上，父母查看呼喊但男童都沒有反應，才叫救護車將男童送醫；不過救護人員到場檢傷時，發現男童全身都有新舊傷，懷疑遭家人施暴，通報轄區警方。

男童父母面對警方詢問，堅稱男童疑似是從床上跌落，但當警方詢問2人平時照顧狀況時，2人才坦承從將男童帶回家那天開始，每天都將男童獨自留在家裡，2人只有在出門前會幫他泡一瓶牛奶，就這樣度過一整天，警方估計男童自己在家又怕又餓至少已經5天，不禁感到心疼不捨，也斥責父母行為不應該。

至於男童身上的傷勢，父母則稱是他住在外公外婆家時，因不聽話而被叔公施暴教訓，否認動手；由於男童目前仍在亞東醫院加護病房插管治療，警方調閱男童的通報紀錄，發現男童父母疏於照顧已非第一次，目前已將此案通報相關機關，釐清男童遭虐情形並追究相關人責任。

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