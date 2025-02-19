　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「閃兵集團」價碼起底！王大陸直接被收100萬　台大學霸也被抓

記者黃翊婷／綜合報導

33歲藝人王大陸18日因涉嫌逃避兵役被捕，訊後以15萬元交保。據了解，檢警是在偵辦一起詐騙案件時，意外發現詐團成員委託逃兵役，進而查獲這個閃兵集團，該集團每次收費10萬至100萬元不等，所需時間越短，指導費用越高。王大陸則因是藝人直接被收100萬，另外也有台大學霸閃兵被逮。

▲▼ 王大陸交保離去。（圖／記者黃哲民攝）

▲王大陸以15萬元交保。圖為王大陸交保離開時的畫面。（圖／記者黃哲民攝）

新北地檢署1月間查獲，陳姓男子透過仲介協助役男裝病，躲避服兵役，隨後循線追查，包含進行偵訊、調閱通聯紀錄、金流等等，找出曾經付錢閃兵的人，過程中意外追出王大陸。王大陸涉嫌支付100萬元，在閃兵集團的建議下假裝有心臟問題，騙醫師開出診斷證明，進而躲過兵役。

▼相關涉案人士被移送地檢署的畫面。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼快訊／王大陸閃兵警抓12人　新北24歲役男3中間人送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

根據《自由時報》報導，檢警是在追查詐騙案時，意外抓包詐團成員委託逃兵役，進而揪出閃兵集團的主嫌陳男，該集團分工精細，每次收費從10萬至100萬元不等，所需時間越短，指導費用就越高。而王大陸是藝人身分，直接被收取100萬元。

此外，檢警還查出，該集團會依據「客人」的體型量身訂做方案，並教導他們如何扮演「身體有缺陷、症狀」的人，其中常被利用來獲取驗退體檢證明的症狀，包含心律不整、脊椎側彎、扁平足等等。而另名畢業於台大醫學系的26歲方姓男子，涉嫌花錢找專門集團下指導棋企圖免服兵役，檢方則諭知10萬元交保。

▲▼快訊／王大陸閃兵警抓12人　新北24歲役男3中間人送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

此案檢警已經帶回12人進行偵訊，其中包含9名役男，目前有5人分別以5萬至15萬元不等的金額交保。至於詳細的案情經過、是否還有其他人涉案，仍有待檢警進一步調查釐清。

▲▼快訊／王大陸閃兵警抓12人　新北24歲役男3中間人送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝寒冰再爆曹興誠多張「小三合照」：很多人都看過
快訊／泰國對緬甸邊境斷電斷網後　首批5名台灣人凌晨返台
川普：汽車關稅徵收25％！　半導體、製藥關稅擬4月開徵
大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京
林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞
孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊話：他離世，我會離
鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝
快訊／美俄會談結束！　華府：達成4共識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

慣竊4度犯案「捐10萬做公益贖罪」　被法官打臉下場曝光

「閃兵集團」價碼起底！王大陸直接被收100萬　台大學霸也被抓

晴光商圈知名甜甜圈店爆騙薪、涉性騷　要員工到別墅穿短褲打掃

新光三越氣爆櫃姐轉調　傳高層震怒：客人跑了怎麼辦

色老闆騙打工妹留美學醫！飲料店樓上幫忙「喬子宮」下場出爐

國1「6車連撞1死6傷」可怕畫面曝光　2人掛車窗甩出上半身

里長在社區廚房吵架「重拳打頭」殺死妻子　涉殺人罪聲押禁見

靠「內線放空」還虧錢　泰豐輪胎經理遭搜索10萬交保

快訊／嘉義宮壇火警傳受困！5歲男童無呼吸心跳　送醫搶救中

賴清德安平寓所憲兵翹班！溜進養生館「放鬆2小時」下場出爐

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

慣竊4度犯案「捐10萬做公益贖罪」　被法官打臉下場曝光

「閃兵集團」價碼起底！王大陸直接被收100萬　台大學霸也被抓

晴光商圈知名甜甜圈店爆騙薪、涉性騷　要員工到別墅穿短褲打掃

新光三越氣爆櫃姐轉調　傳高層震怒：客人跑了怎麼辦

色老闆騙打工妹留美學醫！飲料店樓上幫忙「喬子宮」下場出爐

國1「6車連撞1死6傷」可怕畫面曝光　2人掛車窗甩出上半身

里長在社區廚房吵架「重拳打頭」殺死妻子　涉殺人罪聲押禁見

靠「內線放空」還虧錢　泰豐輪胎經理遭搜索10萬交保

快訊／嘉義宮壇火警傳受困！5歲男童無呼吸心跳　送醫搶救中

賴清德安平寓所憲兵翹班！溜進養生館「放鬆2小時」下場出爐

慣竊4度犯案「捐10萬做公益贖罪」　被法官打臉下場曝光

納粹集中營倖存者特斯基逝世　享壽98歲

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

泰國對緬甸邊境斷電斷網後　首批5名台灣人返台

脖子「死穴」曝光　醫揭3危險行為：種草莓恐腦中風

原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

太保「萬年配角」熬成影帝！鬆口請出經典武打巨星　4月來台拍新片

川普：汽車關稅徵收25％！　半導體、製藥關稅擬4月開徵

容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

即／國1重大車禍　1男送醫亡

里長重拳打死妻子　涉殺人聲押禁見

賴清德安平寓所憲兵翹班　「鬆一下」代價出爐

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

色老闆騙留美學醫！幫打工妹「喬子宮」慘了

即／國1神岡段重大車禍！2人無生命跡象全線封閉

台中新光三越櫃姐不滿　台灣萊雅回應

即／碎屍漂流範圍疑擴大　旗津撈起一個完整肺臟

山溝清淤泥「挖到一根人骨」！　警到場挖出整具骸骨

新光三越氣爆櫃姐轉調　傳高層震怒：客人跑了怎麼辦

知名燒肉店倒閉欠租623萬判賠租金繼續付

更多熱門

相關新聞

卡古批「裝病閃兵都是垃圾」　喊話重判重砲開轟

卡古批「裝病閃兵都是垃圾」　喊話重判重砲開轟

藝人王大陸今（18）日傳出因涉及逃兵役遭逮捕，據了解，他疑似豪砸百萬找來專門集團，騙過醫師開假證明，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，藝人卡古（章瑞麟）稍早在社群發文談論此事，同時也直言：「用假病歷閃兵役，都是垃圾，希望判重刑。」

即／閃兵案抓12人　24歲役男3中間人送地檢署

即／閃兵案抓12人　24歲役男3中間人送地檢署

即／王大陸閃兵警抓12人　3役男到新北地檢署

即／王大陸閃兵警抓12人　3役男到新北地檢署

王大陸裝心臟病逃兵　醫驚「演技一流」：挑了一個門檻很高的

王大陸裝心臟病逃兵　醫驚「演技一流」：挑了一個門檻很高的

胡宇威、小煜認也沒當兵

胡宇威、小煜認也沒當兵

關鍵字：

王大陸逃兵役

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

徐巧芯深夜發聲！綠色貼文回嗆「蟾蜍」：這才是責任政治

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

DK通話孫生！「他昨天去打鎮定劑」4點曝現況

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面