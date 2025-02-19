「閃兵集團」價碼起底！王大陸直接被收100萬　台大學霸也被抓

記者黃翊婷／綜合報導

33歲藝人王大陸18日因涉嫌逃避兵役被捕，訊後以15萬元交保。據了解，檢警是在偵辦一起詐騙案件時，意外發現詐團成員委託逃兵役，進而查獲這個閃兵集團，該集團每次收費10萬至100萬元不等，所需時間越短，指導費用越高。王大陸則因是藝人直接被收100萬，另外也有台大學霸閃兵被逮。

▲王大陸以15萬元交保。圖為王大陸交保離開時的畫面。（圖／記者黃哲民攝）

新北地檢署1月間查獲，陳姓男子透過仲介協助役男裝病，躲避服兵役，隨後循線追查，包含進行偵訊、調閱通聯紀錄、金流等等，找出曾經付錢閃兵的人，過程中意外追出王大陸。王大陸涉嫌支付100萬元，在閃兵集團的建議下假裝有心臟問題，騙醫師開出診斷證明，進而躲過兵役。

▼相關涉案人士被移送地檢署的畫面。（圖／記者陳以昇攝）

根據《自由時報》報導，檢警是在追查詐騙案時，意外抓包詐團成員委託逃兵役，進而揪出閃兵集團的主嫌陳男，該集團分工精細，每次收費從10萬至100萬元不等，所需時間越短，指導費用就越高。而王大陸是藝人身分，直接被收取100萬元。

此外，檢警還查出，該集團會依據「客人」的體型量身訂做方案，並教導他們如何扮演「身體有缺陷、症狀」的人，其中常被利用來獲取驗退體檢證明的症狀，包含心律不整、脊椎側彎、扁平足等等。而另名畢業於台大醫學系的26歲方姓男子，涉嫌花錢找專門集團下指導棋企圖免服兵役，檢方則諭知10萬元交保。

此案檢警已經帶回12人進行偵訊，其中包含9名役男，目前有5人分別以5萬至15萬元不等的金額交保。至於詳細的案情經過、是否還有其他人涉案，仍有待檢警進一步調查釐清。