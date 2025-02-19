靈魂能預知未來！？　阿公託夢兒孫別搭機阻團滅

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

《豈有此呂》好朋友、靈魂接線生Jessica，又來分享她的新發現了！許多人都有被亡者「託夢」的經驗，這意味著靈魂能預知未來！？

Jessica分享，有委託者說，阿公輪番託夢兒孫別搭機家族旅遊，結果真的成功阻團滅，還有人開車要通過馬路時突聽到「等一下」，急煞躲過車禍，竟是56年前過世的妹妹穿越陰陽大叫，救他一命。

▲靈魂接線生Jessica。（圖／《豈有此呂》）

Jessica過去的研究，失去肉體的靈魂不再依靠五感，而是以意念的方式存在、以心通架構世界，那靈魂也能被「教育」嗎？

她分享一名個案的母親生前記性非常好，他突發奇想，連續30天、每天重複60遍三個動作，想實驗看看母親的靈魂是否能記得？Jessica與靈魂連線後發現答對，讓她激動落淚。

而靈魂可以自由來去，但Jessica說，要託夢時必須要很想做這件事並待在你的身邊！靈魂與能量，竟能從科學角度用量子糾纏來解釋？

之前的節目中，Jessica分享過靈魂看不到彼此，因此死後其實見不到之前過世的親友。但最近她卻遇到一個靈魂，因為生前有修行，過世後領著「跟班」趴趴走，連穿的衣服、髮型都講得出！

▲Jessica分享她的靈魂溝通見聞。（圖／《豈有此呂》）

Jessica曾請教過研究物理學的教授，猜測每個人的頻率不同，或許這個靈魂和跟班的頻率恰好一樣，才能互相溝通。

更多託夢報「明牌」的趣味故事，請鎖定2月19日下午1:10的《豈有此呂》。