獨／躲幕後下指導棋閃兵役！拘提名單「驚見醫師」　警鎖定身分了

▲王大陸涉嫌逃避兵役。（圖／記者陳以昇翻攝、王大陸IG）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

藝人王大陸(33歲)今(18日)驚傳涉嫌逃避兵役而遭逮捕、偵訊。據悉，王大陸為了閃躲兵役，私下找來專門集團在背後下指導棋，並豪砸新台幣100萬，在集團的建議下假裝心臟問題，並以此騙過醫師開出診斷證明、躲過兵役。但警方發現，落網的陳姓主嫌以及2名仲介均無醫學背景，懷疑幕後還有專業醫師下指導棋。稍早《ETtoday新聞雲》掌握，有一名醫師列入今天警方拘提名單中，疑似就是幕後醫師，目前永和警方已經鎖定身分，正前往拘提中。

初步了解，新北檢1月份時接獲檢舉，指出陳嫌透過仲介協助役男裝病、開出診斷證明，並藉此免除兵役，檢方立即指示永和分局進行調查，並於1月底將陳嫌、2名仲介逮捕，隨後開始進行偵訊、調閱通聯記錄、金流等，一一找出曾付錢閃兵役的役男身分，並逮捕到案，過程中意外追出王大陸。

目前落網的陳姓主嫌已經遭收押，警方發現，陳嫌與2名仲介完全沒有醫學背景及知識，根本無從指導役男，因此懷疑背後還有專業醫師操刀，協助役男掌握病理知識，並藉此騙過體檢醫師開出診斷證明免疫。據悉，警方目前已經掌握該名醫師身分，正在拘提中。