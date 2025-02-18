未滿10歲女童流感住院4天亡！燒到40度併發腦炎、心肌炎

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感出現本季最小死亡個案！疾病管制署今（18）日表示，上周新增122例流感重症病例，另增21例死亡。死亡個案中最年輕是北部未滿10歲、學齡前女童，本月上旬出現咳嗽、流鼻水症狀後，隔天燒到40度還出現痙攣、意識不清，緊急送醫並收治加護病房，個案病況變化很快，同時出現腦炎、心肌炎，住院第4天過世，主要死因是流感併發腦炎、腦幹衰竭致死。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增122例重症病例，21例死亡，重症與死亡都出現本流感季從去年10月以來最小個案。

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林詠青說明，死亡個案最小是北部學齡前女童，沒有先天疾病病史，沒有接種本季流感疫苗，2月上旬出現咳嗽流鼻水，隔天高燒40度，痙攣、意識不清，緊急送至急診，診斷流感併發腦炎，收治加護病房，住院當天病況變化很快，急性壞死性腦病變、猛爆性心肌炎、心因性休克，住院第4天過世，主要死因還是流感併發腦炎、腦幹衰竭致死。

重症個案最小是南部未滿1歲女嬰，林詠青表示，個案有早產、體重過重、先天心臟病病史，雖然年齡已經可以接種流感疫苗，但沒有接種。2月中旬出現咳嗽症狀，兩天後發燒、呼吸困難、喘鳴聲，急診就醫體溫高燒40度，呼吸急促、費力、檢驗感染A流，胸部X光有肺炎，流感合併呼吸衰竭，收治加護病房，給予抗病毒藥物治療，目前已經住院3天。

疾管署說明，國內處流感流行期，上周類流感門急診就診約14萬8千餘人次，較前一周下降，仍為近十個流感季同期次高。曾淑慧表示，目前監測流感疫情有下降趨勢，預期3月中下旬脫離流行。

另也提醒，近期因氣溫變化大、元宵燈節活動及學校開學等因素，病毒活動與人群接觸致疫情傳播風險持續，提醒民眾須留意若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。