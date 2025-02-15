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社會 社會焦點 保障人權

酒店妹控經紀人性侵！喝醉醒來「衣服全消失」嚇壞

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲一名在酒店工作的女子，指控經紀人性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

苗栗一名阿宏（化名）在酒店擔任經紀人，並且認識了正在應徵酒店的女子小花（化名），沒想到他竟趁著小花喝醉時，將人帶到住處，強行發生性行為，嚇得小花詢問「有X在裡面嗎」。苗栗地院審酌證據，判阿宏無罪，台中高分院維持原判決，全案確定。

根據判決書內容，阿宏2022年間透過網路徵人，認識了打算到酒店上班的小花，於是推薦對方到台中某酒店上班，並且擔任經紀人，負責接送小花上、下班。

怎料後來小花指控，上班後3天，阿宏約她去酒吧喝酒、玩遊戲，她喝得爛醉如泥，等到清醒時，發現有人在脫她的衣物、貼身衣物，並且觸碰她的私密部位，嚇得趕緊喊「不要」，並且動手反抗，但因為不勝酒力，仍舊遭到性侵。

在受到侵犯的過程中，小花的意識愈來愈模糊，直到隔天中午清醒時，發現自己全裸，不曉得該如何處理，只能在阿宏的載送下回家。不過，由於害怕阿宏對她不利，小花不敢報案，只能透過通訊軟體，詢問對方「有沒有X在裡面」，以確定要不要做事後保護的措施。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲一名在酒店工作的女子，指控經紀人性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

怎料時隔約5天左右，小花又喝得爛醉，阿宏再度如法炮製，將人載回家，在沒有經過同意的情況下，動手侵犯得逞。遭到兩度侵犯，小花實在忍受不了，傳訊質問「那天去XX喝為什麼帶我回家睡」、「我沒有想S」、「客人都比你尊重我」，與朋友討論以後，決定報警處理。

對此，阿宏則喊冤，確實有跟小花發生性行為，但當時聚會結束後，小花稱「太晚回家會被家人罵」，雙方於是開始談心，並且談到交往的事情，過程中也一直牽著手。後來阿宏提議，小花可以到他家的客房住一晚，但抵達他家以後，小花一直留在他的房間裡，雙方於是發生了性行為，且隔天離開家的時候，小花還有跟他父母打招呼。

苗栗地院法官審酌，一般人遭受違反意願的性交行為後，應會對加害人產生懼怕戒慎之心，排斥單獨往來聯絡或會面，但案發以後小花仍舊搭上阿宏的車輛，由對方接送上、下班，甚至隔了5天又發生性行為，與一般經驗法則所呈現的反應存有落差。

苗栗地院法官審理後，判阿宏無罪。檢方對於判決不服、提起上訴，台中高分院審理後，則是駁回上訴，全案確定。

 
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