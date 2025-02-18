外景女主播「奶奶真偉大」　H級內衣照被神出

▲批踢踢之前有人問卦「日本早晨節目大奶妹」的身分。（圖／翻攝批踢踢）
記者葉國吏／綜合報導
近日一位日本外景女主播在X平台上瘋傳，雖然女主播戴著口罩，但由於胸前太宏偉仍然引起討論。不過其實這位外景女主播早在2年前就被批踢踢鄉民討論過，身分當時也已經被神出。
▲▼女主播的好身材引起批踢踢鄉民截圖分享。（圖／翻攝批踢踢）
該節目早在2年前就播出，近日又被瘋傳，由於女主播胸前太過宏偉，引起許多網友注意好奇，到底這位女主播的身分。批踢踢在2年前就有人問卦「日本早晨節目大奶妹」寫道「日本早晨節目出現的大奶妹，看推特一堆人截圖，是不是大家都喜歡看大奶妹妹？」
▲▼豐島心櫻。（圖／翻攝X／@CocoroToyoshima）
對此網友透露主持人名叫豐島心櫻，本身就是一名巨乳女模特兒，擁有H罩杯，且身高有167公分，拍過泳裝系列寫真集，在網美界也小有名氣。
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