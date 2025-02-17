顧客與外送員爆肢體衝突互告！當警面再「巴頭」　變現行犯慘了

▲美食外送員送到客戶社區因等不到人，抱怨後與客戶拳腳相向。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

51歲美食外送員江姓男於送餐時，與43歲客戶黃男發生口角糾紛，江男抱怨黃男不該讓他久等不現身，等他離去後再向美食平台告知要取食物，最後雙方一言大打出手，2人氣憤難平前往警所互控傷害告訴，但黃男於完成報案程序離去時，卻突然對江男出拳攻擊「巴頭」，警方現場制止其行為，並將黃男依現行犯逮捕，移送桃園地方檢察署偵辦。

警方調查，美食外送員江男16日上午7時許，接獲訂單將食物送至桃園市八德區長興二路上的社區，但江男等了許久未見客戶黃男前來取餐，於是逕自離去，不久卻接到美食平台告知黃男已下樓要取餐了，於是江男掉頭再次送餐過去，見黃男後抱怨不該讓他久等。

黃男不滿江男抱怨，雙方爆發口角進而演變拳腳相向，雙方於8時30分至八德分局八德派出所互控傷害告訴，黃男於完成報案程序離去時，突然出拳攻擊江男頭部、頸部造成淤傷，目擊的員警當場制止其行為，並將黃男依現行犯逮捕移送桃園地方檢察署偵辦。 警方表示，對於任何以暴力手段解決糾紛的不法行為，警方絕對零容忍，在此呼籲若涉不法警方必從嚴究辦，以維護社會安寧。