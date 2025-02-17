搭電梯偷襲少婦「隔長裙畫圈圈」　輪椅男辯癲癇手抖下場曝

▲張姓男子在火車站電梯內，隔著長裙在少婦大腿上畫圈圈，事後辯稱癲癇遭起訴性騷擾。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名少婦去年推著嬰兒車搭火車回到台北後，在狹小的電梯內發覺有人在偷摸大腿，轉頭一看是坐在輪椅上的男子，竟然隔著長裙在她腿上畫圈圈，鐵路警察獲報後循線找到行動不便的張男，張男辯稱自己有癲癇，會不自主手抖，台北地檢署檢察官勘驗電梯內監視畫面後不採信辯詞，17日依性騷擾罪嫌起訴張男。

50多歲的張男已有2次在捷運車廂等處，以平板電腦偷拍女性裙底風光的紀錄，被法院依妨害性隱私等罪判刑2月，得易科罰金，2024年10月間，張男不思悔改，趁著和少婦同搭電梯，要從台鐵台北站月台往出口方向前進時，伸出狼爪。

當時由於電梯狹小，張男乘坐輪椅進入電梯時，被害少婦推著嬰兒車再進入後，已經沒有空間再搭人，站在前方的少婦感覺遭人刻意觸碰，回看了一下，確認是張男伸手偷摸，少婦忍著陌生人隔著裙子在大腿上畫圈圈的不適感，等到電梯一開門，就找車站鐵警提告。

張男到案後辯稱自己患有癲癇等疾病，行動不便，應訊時手也不斷地晃動，佯稱可能是手抖才會不小心碰到被害少婦，否認有偷摸，但檢警調閱電梯監視器畫面，張男在搭乘電梯時並無異狀，畫面中張男伸手的樣子並不明顯，但少婦確實曾回頭瞪了張男一眼，認定張男觸犯性騷擾罪嫌，依法提起公訴。

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