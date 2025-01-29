18歲女闖男模會館　「玩5天爽花17萬」騙幹部代墊賴帳挨告

▲18歲女生單槍匹馬到男模會館5天爽玩17萬餘元，靠吹牛功夫騙倒幹部替她代墊，事後賴帳挨告。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女騙徒2022年間，獨自勇闖男模會館爽玩5天，花費共逾17萬元沒錢付，竟冒充酒店資深幹部，拗男模會館的「同行」代墊，再變造網路銀行轉帳單謊稱已還錢，女騙徒事後被依詐欺得利等罪判刑10月定讞，其中1名受害的會館幹部提告求償21萬餘元，台北地院判女方須歸還代墊款1萬6500元確定。

現行《民法》18歲就是成年人的規定，從2023年元旦起才生效，而這名女騙徒2022年12月25日聖誕節第1次到男模會館消費時，年僅18歲，未達當時的舊法成年門檻20歲，依法屬於未成年人，但她仗著膽子大，雖然身上沒錢，進門仍謊稱自己是酒店幹部資深同行，拗接待的幹部替她墊付花費、宣稱事後歸還。

會館幹部被她的打扮和談吐唬住，答應讓她先享受後付款，女騙徒也不客氣，第1晚就大手筆買男公關鐘點、賞大酒（指小費）等，花費3萬9000元，同月30日跟31日，她再接連上門光顧，通宵爽玩各花費4萬餘元與6萬餘元，再靠著吹牛功夫一流，讓不同幹部甘願幫她代墊。

事後被討債，女騙徒異想天開變造網路銀行交易明細截圖上的資料，將電子檔傳給幹部謊稱已轉帳還錢，竟然誆騙成功，她覺得這招好用，隔年（2023年）1月再去這家會館光顧2次，這時她雖因新法生效已是成年人，但業者有戒心，只讓她各消費1萬6500元，她仍騙到不同幹部替她墊付，事後同樣造假矇騙。

4名受害幹部疑惑錢怎沒入帳，相互打探後，向銀行求證確認上當，憤而報案提告。女騙徒被通緝到案、全部認罪，但雙手一攤說沒錢，賠不起5次消費共17萬8000餘元欠款，把受害幹部氣得牙癢癢。

刑案北院一審將她5次犯行依詐欺得利、偽造文書等罪各判刑3月到4月，合併應執行10月徒刑、得易科罰金30萬元。檢方上訴請求加重改判，女騙徒再度人間蒸發不出庭，但北院二審法官認為判刑10月並無違法，駁回檢方上訴定讞。

其中1名代墊1萬6500元的幹部不甘心，提起刑事附帶民事求償，並主張因受騙而不能繼續任職本案會館，以致失業1年多損失20萬元工作收入，加碼要求女騙徒一併賠償，但這20萬元不受附帶民事求償免繳裁判費優惠，這名幹部咬牙繳清，鐵了心要向女騙徒討公道。

女騙徒出庭表示只欠1萬6500元，反批幹部的工作損失不能賴到她頭上。法官審理認為，幹部失業與女騙徒的犯行欠缺明確關連，也無法證明離開本案會館就沒有其他工作收入，判女騙徒僅須全額歸還代墊款，不得上訴，就此確定。