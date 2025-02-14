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快訊／新光三越氣爆「新增1傷患」累計38人　1人轉院林口長庚加護病房

▲▼台中新光三越氣爆現場。（圖／記者許權毅攝）

▲衛福部最新統計，台中新光三越氣爆傷患新增1人，累計38人。（圖／記者許權毅攝）

文／中央社

台中新光三越氣爆意外，衛福部14日晚間公布最新統計，新增1名就醫傷患，累計共38人，其中1人因家屬表達想轉院以利方便照顧，轉院至林口長庚醫院加護病房救治。

台中新光三越百貨昨天發生氣爆意外，衛生福利部14日晚間公布最新統計，截至6時，緊急醫療服務（EMS）及醫院回報統計，就醫傷患統計共38人。

根據衛福部公布的資訊，目前動向包括一般病房6人、加護病房5人、OHCA（到院前心肺功能停止）3人、出院24人。住院傷患中，有1人轉院至林口長庚醫院，據了解，是1名20多歲男性，下午直接與林口長庚燒燙傷加護病房聯繫後入院；另外10人分別收治在中國附醫、台中榮總、林新醫院、澄清醫院中港分院。

衛福部次長林靜儀告訴中央社記者，這名傷患因家屬表達希望轉院，以利方便照顧，因此轉院至林口長庚加護病房，持續救治中。

在氣爆事件發生後，衛福部第一時間與台中市政府衛生局聯繫，當時衛生局已啟動大量傷患等應變機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫衛福部中區緊急醫療應變中心（REMOC）必要時啟動轉診機制。

此外，台中市府將請公所發放每名死者及傷者慰助金新台幣1萬元，協助家屬度過難關。

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