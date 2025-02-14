自爆收傅崐萁1萬組競選小物　鍾小平急改口：是金主付錢

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者劉昌松攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前被爆料，2024年選舉時，提供多位藍營立委候選人競選小物；國民黨北市議員鍾小平自爆他有1萬組也是傅送的。不過，今（14日）緊急改口稱，是支持自己的企業主付錢，強調無涉選舉、政治獻金，與傅崐萁完全無關。

鍾小平今天開記者會，秀出一張買受人為鍾小平的28萬7300元發票，品名為美甲盒套裝1萬個，並蓋有戰天下有限公司的統一發票專用章，開立發票時間為112年12月26日。

鍾小平表示，今天他要澄清，因為昨天接到朋友電話，一位支持自己的企業主說那個錢他付掉，應該也有給付費的發票，因此鍾趕快請助理翻箱倒櫃找出發票，也強調這種發票沒報稅、沒報政治獻金，也都會要求助理保存。

原本自爆收傅崐萁1萬組競選小物，如今改口，鍾小平坦言「真的忘記了」，當時一年多以前，是支持他的企業主來支持這筆費用。不過，發票上的鍾小平3字沒有寫擬參選人、選第幾屆立委，是不可以報政治獻金的。

鍾小平再度重申，他個人表述，與別人沒關係。他選舉沒有發指甲剪，事後別人幫買，他要慢慢發，例如在里民工作會報、做民調或地方服務，也強調跟選舉無涉，也跟政治獻金無涉。

