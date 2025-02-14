　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新光三越氣爆釀4死37傷！　中市府啟動39家大型百貨、量販店稽查

▲▼ 台中新光三越氣爆，都發局、土木技師公會、結構技師公會都到場。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲台中新光三越氣爆，都發局、土木技師公會、結構技師公會到場。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市西屯區新光三越百貨公司發生嚴重爆炸事件，造成多人傷亡。經查氣爆發生於該商場 12 樓違法施工區域，因施工管理不善造成結構受損、電梯損壞，並產生外牆帷幕附掛物掉落疑慮，台中市政府都發局勒令該百貨公司停業，限期一個月內改善完成，若屆期未改善，將可連續開罰並勒令繼續停業直到改善為止，今（14）日下午都發局也將啟動百貨、商場、量販店聯合稽查，確保公共安全。

▲新光三越氣爆奪4命，中市府今全面啟動39家大型百貨商場、量販店公安稽查。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

都發局表示，此爆炸事件違反建築法第 77 條第 1 項規定，建築物所有權人、使用人未維護建築物合法使用與其構造及設備安全，建築物有危害公共安全之虞，已依同法第 91 條規定查處建築物所有權人新台幣30萬元罰鍰，並限期改善及停止建築物使用，改善期間並應確保公共安全。

此外，現場電梯因受氣爆影響，受損嚴重，牆面與電梯門板變形無法正常使用，為確保民眾安全及維護公共安全，都發局已針對該場所勒令停止使用及張貼「注意掉落物」公告。

▲新光三越氣爆奪4命，中市府今全面啟動39家大型百貨商場、量販店公安稽查。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

台中市政府為防範類似事件再發生，都發局訂於今日下午兩時全面展開公安稽查，針對台中市轄內樓地板面積 5,000 平方公尺以上的 39 家百貨商場及大型量販店進行專案聯合稽查。此次稽查將由都發局副局長曾文誠及主任秘書吳信儀分別帶隊，聯合經發局、消防局及欣中天然氣股份有限公司，首波預計稽查 2 家百貨商場及 2 家大型量販店，若發現違規，將依法裁罰並限期改善。

針對此次氣爆事件，台中市政府都發局強調，新光三越百貨公司必須依期限改善，改善期間做好各項安全措施，外牆及附掛物因爆炸事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查須保存證據外，應立即拆除。

▲新光三越氣爆奪4命，中市府今全面啟動39家大型百貨商場、量販店公安稽查。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

建築物外牆及附掛物剝落、結構（梁、樓板）破損變形及昇降設備損壞而有危害公共安全部分，應由所有權人擬具經建築師或專業技師簽證改善計畫，送都發局備查，並依計畫於改善完成後，委託建築師或專業技師，檢視簽證安全無虞，再向都發局申報辦理恢復使用，改善期間建築物安全由所有權人負全責。

都發局強調，將依規要求各百貨商場量販店持續加強公共安全管理，依規定期公安申報，市府後續也將加強聯合稽查，以維護市民安全。

▲新光三越氣爆奪4命，中市府今全面啟動39家大型百貨商場、量販店公安稽查。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／氣爆4死37傷　新光三越最新聲明：承諾負起所有責任
快訊／盧秀燕震怒！　對新光三越提出2要求
LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德親上火線
回家了！23歲女樓管畢業首份工作遇死劫　父母帶愛女回新竹
台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動　狗仔：拍到了
家屬控「讓小女生監工」！新光三越店長鞠躬道歉10分鐘
氣爆現場喊：黑牌別救了！　一圖看「重大事件檢傷分類」
傷心情人節！23歲女樓管男友悲痛現身
氣爆一發生　盧秀燕第一反應問這句！市府「內部對話」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

氣爆釀4死37傷！新光三越最新聲明「以人為本」：承諾負起所有責任

盧秀燕震怒！對新光三越提2要求「成立服務窗口、每天說明進度」

士林警強勢掃黑意外查獲爆裂物　毒蟲急喊：朋友蛋頭寄放的

美金匯台當交往基金？她為愛掏64萬元　運將1念頭助逮車手

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場　還要感謝神秘白髮人

回家了！23歲女樓管畢業首份工作遇死劫　父母心痛帶愛女回新竹

想開直升機投誠大陸！不肖軍官集體洩密　8人判刑確定須入獄

家屬控「讓小女生監工」！新光三越店長赴殯儀館　鞠躬道歉10分鐘

打撈第9天！碎屍案3婦屍塊已漂進高雄港區　警擴大搜索範圍

雲林台西鄉長回填廢棄物！派出所所長、警員涉洩密　檢偵結起訴

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

氣爆釀4死37傷！新光三越最新聲明「以人為本」：承諾負起所有責任

盧秀燕震怒！對新光三越提2要求「成立服務窗口、每天說明進度」

士林警強勢掃黑意外查獲爆裂物　毒蟲急喊：朋友蛋頭寄放的

美金匯台當交往基金？她為愛掏64萬元　運將1念頭助逮車手

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場　還要感謝神秘白髮人

回家了！23歲女樓管畢業首份工作遇死劫　父母心痛帶愛女回新竹

想開直升機投誠大陸！不肖軍官集體洩密　8人判刑確定須入獄

家屬控「讓小女生監工」！新光三越店長赴殯儀館　鞠躬道歉10分鐘

打撈第9天！碎屍案3婦屍塊已漂進高雄港區　警擴大搜索範圍

雲林台西鄉長回填廢棄物！派出所所長、警員涉洩密　檢偵結起訴

總預算送出前立院再協商　綠黨團樂見：對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心

氣爆釀4死37傷！新光三越最新聲明「以人為本」：承諾負起所有責任

台中新光三越「連續14年」全台最賺百貨！停業1天就虧7000萬

台南文化景點對寵物友善　寵物入園抽好禮活動開跑

惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁

石垣島交流首戰擔心天氣　樂天派12強國手黃子鵬先發

尹錫悅遭彈劾後首次！　南韓外長趙兌烈明會晤美國務卿盧比歐

更年期後還是「梨形身材」？小心是肝臟在求救！

盧秀燕震怒！對新光三越提2要求「成立服務窗口、每天說明進度」

樹林新高度！LG17聯開宅簽約　信義：2年後開賣

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

社會熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

台中新光三越氣爆碰上「4巧合」　否則傷亡人數恐翻倍

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越早上「急轉彎取消」

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

2歲澳門女童救回來了！「最新傷亡名單」出爐

23歲女樓管氣爆亡　母淚崩哭倒旁人懷裡

北市警掃蕩黑幫　臨檢整排「美人腿」

台中新光三越10F員工怨：施工超大力

更多熱門

相關新聞

氣爆後遺症！重症醫揭83%患者「遇1狀況會恐慌」

氣爆後遺症！重症醫揭83%患者「遇1狀況會恐慌」

台中新光三越13日上午發生氣爆造成4死37人受傷，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，氣爆傷害是場「沒有終點的馬拉松」，從初期的爆震傷、中期的併發症，後續可能會有後遺症，而倖存者和救援人員，也可能經歷創傷後壓力症候群（PTSD），其中83%的患者對瓦斯氣味產生恐慌反應。

新光三越氣爆4死37傷！澄清醫院4傷者傷況曝光

新光三越氣爆4死37傷！澄清醫院4傷者傷況曝光

新光三越就醫增至37人！14人仍住院「6人在加護」

新光三越就醫增至37人！14人仍住院「6人在加護」

獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越早上「急轉彎取消」

獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越早上「急轉彎取消」

新光三越氣爆炸飛磚牆砸死2旅客　現場封鎖清理畫面曝

新光三越氣爆炸飛磚牆砸死2旅客　現場封鎖清理畫面曝

關鍵字：

新光三越氣爆

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

台中新光三越氣爆碰上「4巧合」　否則傷亡人數恐翻倍

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面