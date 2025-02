阿富汗銀行「遭自殺炸彈客攻擊」釀8死　IS宣稱犯案

▲阿富汗一間銀行遭自殺炸彈客攻擊,釀成8人死亡。(圖/翻攝X)



文/中央社喀布爾12日綜合外電報導

阿富汗北部1家銀行遭自殺炸彈客攻擊、釀8人死亡,伊斯蘭國(IS)今天宣稱犯案,稱目標是前一天領取工資的塔利班(Taliban)政府雇員。

法新社報導,自塔利班2021年重新掌權並終止其造成的叛亂局面以來,阿富汗的暴力情形已見緩和,但伊斯蘭國頻頻發動槍擊和炸彈攻擊挑戰塔利班統治。

阿富汗北部昆都茲市(Kunduz)1家銀行門前昨天遭自殺炸彈客攻擊,內政部今天將死亡人數從5人上調至8人。

伊斯蘭國宣傳部門今天表示,「塔利班民兵成員聚集於1家公共銀行外頭領取工資時」,自殺炸彈客「引爆他的爆炸背心」。



