台中新光三越氣爆4人死亡　總經理吳昕陽：盡所能負起責任

▲台中新光三越氣爆，總經理吳昕陽等高層抵達現場。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台中新光三越中港店今（2／13）上午發生氣爆，截至下午2時已有4人死亡20人輕重傷，初步推測是12樓美食街改裝不慎引發氣爆，詳細發生原因尚待調查釐清，下午3時許新光三越總經理吳昕陽也現身接受採訪，表示新光三越針對傷者、員工會盡所能負起責任。

▲台中新光三越氣爆，已知釀4死20傷。（圖／記者許權毅翻攝）

新光三越中港店今早發生氣爆，因波及至少3個樓層，鄰近樓層的管線都一片狼籍，因爆炸當下已近中午，百貨內跟外部都有民眾，目前警消仍在搶救當中，據悉新光三越總公司人員第一時間收到訊息，一級主管立即動身，總經理吳昕陽稍早也現身對媒體說明。

吳昕陽表示。目前最重要的事情是針對傷者，進行第一個階段的撫卹動作，新光三越身為一個社會上重要的購物場所，我們會盡所能針對該負責的、負上所有的責任。後續也會提供一個詳細的說明。

新光三越也正式對外表示：「我們非常震驚傷痛，總經理在早上11點33分第一時間知道這件事，就馬上趕往台中。現在市政府、消防局、檢調單位正在鑑定原因及採取更多的安全指揮措施，新光三越會全力配合。我們目前最關切的是在傷痛裡救災、搜救、善後，照顧『人』是我們目前最重要的事。新光三越會盡全力，再悲痛，也會把人的善後列為第一優先，新光三越也一定會負起該有的責任。」