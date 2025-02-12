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陸夫妻度蜜月失聯…竟是玩「催眠」出事　7天飛7航班跑3地

中國一對夫妻到馬來西亞度蜜月，卻因為玩「催眠」出事。（圖／翻攝自中國報）

▲ 中國一對夫妻到馬來西亞度蜜月，卻因為玩「催眠」出事。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWAMT

一對中國籍夫妻到馬來西亞度蜜月，卻突然失去消息，事後發現2人之所以鬧機，是因為玩催眠類的心理遊戲，丈夫催眠自己是「宇宙之王」，妻子催眠自己是「AI機器人」，最後導致情緒失控，而夫妻倆所安排7天行程也曝光，堪比「特種兵」行程，讓人看傻眼。

男子接受《星洲日報》訪問透露，他們前往馬來西亞旅行，在抵達檳城時，妻子臨時想玩電影裡「催眠」的心理暗示遊戲，催眠自己是「AI機器人」，很快就進入狀態，整個人行為舉止都像機器人，期間還出現脫序行為，把他的手臂給咬傷。

陸夫妻度蜜月失聯…竟是玩「催眠」出事　7天飛7航班跑3地

▲ 這對夫妻漸漸恢復意識。（圖／翻攝自中國報）

不只妻子，男子也被催眠是「宇宙之王」，好在很快就清醒，但妻子情況比較嚴重，在抵迪吉隆坡後惡化，他曾嘗試阻止卻沒效，直到2人前往機場準備返程，因精神狀態極差，一度被送到診所，等情況好些後，便計畫回國再打算，豈料在飛機上出事。

妻子坦承，她曾看過一部名為《解密》的電影，才會出現這些念頭，卻一玩就出事。更表示因為行程緊迫，已經2、3天沒好好睡覺，加上玩心理遊戲時比較刺激，回憶了一些往事僅而影響思緒，導致情緒失控。目前2人已漸漸清醒，有了這次的體驗後，紛紛表示再也不玩了。

如今夫妻倆的蜜月行程曝光，從中國南京飛1個半小時抵達福州，再轉機飛沙巴亞庇。在亞庇，行程排得很滿，其中出海游島浮潛、免費自由玩耍非機動水上項目及逛商場。緊接著，從亞庇飛吉隆坡，轉機檳城觀光一天後，再回到吉隆坡打卡拍照，計劃在本月9日上午11時5分飛回中國。

陸夫妻度蜜月失聯…竟是玩「催眠」出事　7天飛7航班跑3地

▲ 7天的蜜月行程超緊湊。（圖／翻攝自中國報）

雖然行程表沒有註明晚上就寢時間，但幾乎每天早上7時就起床準備出遊。短短7天就飛了7個航班，到3個地區觀光，每個地方都沒能深入遊玩，相當疲於奔命，比跟團還累。

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