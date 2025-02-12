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台大抓包假教授！　還用AI換臉李英愛

陳杏圓現任職浙江大學數字技術雙創中心，係「長江學者講座」教授。（翻攝陳杏圓臉書）

▲陳杏圓現任職浙江大學數字技術雙創中心，係「長江學者講座」教授。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

陳杏圓爭議事件不僅一樁，2016年被查出利用他人死亡證明書，偽造UCLA畢業證書，甚至更早之前，因學倫案遭逢甲大學解職。本刊調查，陳2000年8月任職逢甲航太工程系助理教授，2003年改任自動控制工程系助理教授，2005年升任副教授，再於2008年升等教授；但逢甲校方發現，她當初履歷所寫的期刊論文高達31篇內容不實，2010年將她解職，並控告詐欺。

遭逢甲解職後，陳委託自稱Jack的男子，偽造2011年3月20日在美國UCLA的畢業證書，相關入學申請、成績單、校友證與畢業論文也一併偽造，且為讓相關文書看起來更可信，又與Jack偽造假出入境資料。

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陳杏圓在AI協會官網的形象照，原始圖片為韓國知名演員李英愛。（翻攝台灣生成式AI協會官網）

▲陳杏圓在AI協會官網的形象照，原始圖片為韓國知名演員李英愛。

直到2016年，陳為應徵台中勤益科技大學教職，委託不知情的林男，將這一系列偽造的UCLA畢業證書等學籍資料，連同假入出國日期證明書，一起併入應徵文件郵寄勤益科大，勤益校方為查證陳學位的真實性，洽請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協查，陳偽造美國學歷的劣行才東窗事發，由外交部向司法單位告發。

面對台中地檢署偵查，陳對所有犯行均坦承不諱，她偽造UCLA畢業證書的手法也跟著曝光，其偽造的畢業證書，貼有駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的驗證貼紙，竟是從他人向辦事處申請的死亡證明書取下，再黏貼於她的假畢業證書上，簽署人也被發現早在20年前就已從UCLA註冊組離職，甚至假畢業證書的格式與正版證書也大相逕庭，輕易就被UCLA校方識破。

UCLA（圖）享譽國際，其學位證書等書類文件，被有心人士偽造時有所聞。（Pixabay）

▲UCLA（圖）享譽國際，其學位證書等書類文件，被有心人士偽造時有所聞。

全案經台中地方法院審理，審酌陳並無前科，最後依偽造文書罪判1年8月，緩刑4年，附帶向公庫支付15萬元。

至於涉升等詐欺案，台中地院一審判她1年6月，但二審逆轉改判無罪，理由是陳杏圓屬於被動、被審查的一方，倘若企圖矇混通過，所冒風險及須付出的代價均甚高，以她知識程度及升等送審經驗，不可能故意冒險為之，且她能否通過副教授、教授資格升等，主控權在逢甲大學及外審委員與教育部，非陳所能左右，成為全案逆轉關鍵。


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