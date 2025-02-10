快訊／又找到人鼻！打撈關鍵證據「頭顱」恐破滅　疑已遭剖鋸剁碎

▲高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄73歲碎屍魔張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮河。專案小組連日打撈搜索，目前已尋獲23塊屍塊，包括林姓婦人的手掌、腳掌、臟器等，以及另名死者張姓婦人的胸骨，而今再傳出最新消息，專案小組打撈到一塊2x3公分疑似鼻子的人體組織，綜合過去鄰居表示曾聽聞剁菜、鋸子聲等相關事證，關鍵證據的頭顱極有可能也遭到剁碎丟棄，但該人體組織仍需待送驗確認。

張介宗涉嫌殺害其黃姓大嫂、張姓婦人及一名林姓婦人，事後還殘忍將屍體剁碎，並丟棄在前鎮河，而恐怖的是，還有鄰居曾聽聞剁菜以及鋸子的聲響，嚇得鄰居直呼，「可惡」、「夭壽骨」。

▲專案小組10日持續於前鎮運河打撈搜索。（圖／記者陳宏瑞攝）

對此，警方近日連日前往前鎮河打撈，截至目前為止已打撈到林姓婦人的左手掌、右手掌、左腳掌和右腳掌、臟器等，以及另名死者張姓婦人的胸骨，總計23塊屍塊，但關鍵證據的頭顱至今仍無所獲，讓案情陷入膠著。

不過，稍早最新消息傳出，警方於現場又打撈到一塊2x3公分疑似林婦鼻子的人體組織，再綜合鄰居所述，三名死者的頭顱極有可能也遭到剁碎丟棄，但目前該人體組織仍待送驗確認，全案仍積極偵辦中。