疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

記者吳奕靖、張靖榕／綜合報導

高雄殺人魔張介宗涉犯碎屍案，將3名老婦人分屍，警方目前僅在前鎮河找到18塊內臟、皮膚及手腳掌，3顆頭顱都尚未尋獲，恐都被張嫌丟入垃圾車。根據調閱監視器，疑似張嫌提著裝屍塊的黑色塑膠袋追垃圾車的畫面曝光。

▲高雄碎屍魔疑追垃圾車丟棄屍塊畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）



最新監視器畫面曝光，疑似張嫌本月3日頭戴安全帽，身穿黑色外套，提著大型黑色塑膠袋追垃圾車的畫面曝光。只見他在人群中帶著稍嫌蹣跚的步履走向垃圾車，右手拿著裝得鼓鼓的大黑色垃圾袋，裡頭很可能就是人體屍塊。

事實上曝光畫面中的丟垃圾地點，距離張嫌家並非最近的點，鄰居表示，那是因為張嫌之前丟太多垃圾被勸誡，才帶著剩餘垃圾到離家600公尺外的地點追垃圾車。

目前高雄刑大已協同環保局重點搜索垃圾車與焚化爐，擴大搜尋犯罪證物。

此前高雄碎屍專案小組連續4日由楠梓分局聘請民間搜救隊下水打撈，目前僅在前鎮河五號船渠找出18塊遺骸，包括右手掌、左腳掌、內臟及皮膚等，其中7塊殘骸卻認為71歲林婦所有，另還有11塊殘骸在比對化驗當中。

由於3人的頭顱尚未尋獲，警方研判可能沉入河底，不排除大規模沿河床網撈，但還有另一個可能，就是被張嫌追垃圾車丟棄了，若已送進焚化爐燒掉，將更難確認3人頭顱的去向。