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刮刮樂中10萬「彩券行只給5萬」　新北女過4天才驚覺被坑了

▲▼台彩2025金蛇年2000元刮刮樂。（圖／記者呂佳賢攝）

▲2000元刮刮樂買氣夯，不料卻傳出有民眾刮中10萬元，卻被彩券行告知「只中5萬元」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北一名周姓女子指控，她初二到土城某間彩券行玩2000元刮刮樂，幸運刮中10萬元大獎，但店家掃碼後卻稱只中5萬元，直到她幾天後發現2000元刮刮樂根本沒有5萬元的獎項，才驚覺自己彩金被暗槓，氣得上網揭露此事。事後，彩券行遭1星負評灌爆，業者也出面道歉，稱是依照電腦螢幕指示給予獎金，是過年太忙才出錯。

周姓女網友7日在Threads表示，當時她和家人在土城這間彩券行買了5張2000元刮刮樂，其中一張刮到一半，他們便用台彩App掃QR Code，結果畫面顯示「總獎金超過5萬元」。一行人很興奮，立刻將刮刮樂拿到櫃檯兌獎，不料老闆掃完後說「你看喔，我要掃了，確實是5萬沒錯喔！」實際只給予他們扣稅後的4萬元。

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事後，有親友告知2000元的刮刮樂根本沒有5萬元的獎項，原PO一行人懷疑受騙，因此隔天致電台彩確認，才發現自己當初中獎金額的的確確是10萬元，氣得上門理論。彩券行老闆解釋，是過年太忙才刷錯張，自己也是依螢幕顯示給予獎金，願意將剩餘獎金補上。

不過，原PO質疑，老闆事後將該張中獎的刮刮樂張貼在門口，並寫上「中10萬元」，怎麼可能不知情？因此除了向台彩檢舉外，也打算報警，避免再有人上當受騙。

▲▼刮刮樂中10萬「彩券行只給5萬」　新北女過4天才驚覺被坑了。（圖／台彩）

▲2000元刮刮樂並無「5萬元」的獎項。（圖／台彩）

貼文在網路發酵後，彩券行湧入大量1星負評。老闆不得不留言回應，「當時在兌獎時，我們也是依照電腦顯示給予獎金，用手機QR Code也是顯示中5萬，我們也不是故意的，過年真的是很忙，我是之後晚上自己算帳時看到10萬，沒有故意要A你們的錢，之後你們的人也有過來拿走剩下的金額，誠懇地跟您說聲抱歉。」

對此，台彩表示，將查證相關事件，倘若違規情節重大，不排除取消彩券行的經銷資格。

▼網友提醒原PO，螢幕上顯示的其實是「總獎金額『超過』5萬」。（圖／翻攝自Threads）

▲▼刮刮樂中10萬「彩券行只給5萬」　新北女過4天才驚覺被坑了。（圖／翻攝自Threads）

 
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