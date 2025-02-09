獨／睡醒「下水道不通」！天冷藏尿尿危機　2種疾病者要注意　

▲（紅圈處）攝護腺肥大的患者有可能一覺醒來就尿不出來了 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

氣溫驟降除了「心血管」疾病患者要小心之外，就連攝護腺肥大也要注意！國內知名泌尿科女醫師張美玉就在近期這波降溫當中接到不少患者，一覺起來就「下水道不通」，尿不出來，緊急來導尿才解除疼痛。

張美玉說，近期溫度向下滑，不少患者來找她表示才睡了一晚，結果一大早起床時，在馬桶前面卻發生尿不出來的情況，診所門都還沒開就急衝在門外排隊，希望趕緊就診。直到張美玉幫忙導尿，才解除了當下病況。她分析這些患者都有幾個類似情況，第一不是攝護腺肥大，就是因為感冒服用了抗組織胺藥物。

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張美玉進一步解釋，攝護腺在冬天或是在晚上時，肌肉張力會變大、變緊，就算是正常人攝護腺稍微肥大，在晚上時也會感受到張力，在尿尿的時候需要站比較久或是扶牆壁用力才能順利排尿，再加上天氣冷，晚上睡覺時又有很多人喜歡賴床憋尿，「一憋本能攝護腺以及尿道括約肌要防止尿床，所以就會鎖得更緊，當膀胱越漲就會造成括約肌縮得越緊，有時候當你醒過來時，就會造成尿不出來了」。



▲張美玉強調夜晚時，攝護腺以及尿道括約肌容易變緊，冬天睡覺千萬不要憋尿 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，冬天感冒時，有醫師會使用部分含有「抗組織胺藥物」來控制鼻子的病狀，「抗組織胺會影響攝護腺肌肉張力，會讓尿道的出口更緊，所以遇過平常攝護腺僅有稍微肥大的病人，因為服用抗組織胺又憋尿，造成一大早起床就尿液滯留，需要用導尿管。

張美玉提醒，冬天時，攝護腺稍微肥大的患者們還是在晚上睡前少喝一點水，感冒就診時提醒醫生自己有攝護腺肥大的情況，避免抗組織銨過度足夠的情況間接造成尿不出來。若是攝護腺過度肥大，經常性尿不出來，或許患者應該考慮是否要以手術開刀來解決這個問題。