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新北殯儀館公告「冰櫃已滿」疑寒流奪命　民政局揭2原因：已恢復正常

新北市立殯儀館。（圖／報系資料照）

▲ 新北市立殯儀館。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

從去（2024）年12月至今台灣天氣受到大陸冷氣團影響，寒流接力來台，入冬以來死亡人數也疑似因此攀升，日前有民眾注意到，新北市立殯儀館（板殯）張貼公告「冰櫃已滿」，建議民眾把親屬遺體運至三峽冷藏室，引發熱議。新北市民政局對此回應，因天氣和習俗2個原因導致冷藏櫃量一度吃緊，目前已恢復正常。

日前有民眾在社群平台透露，新北市立殯儀館張貼公告「冰櫃已滿」，建議可將親屬大體移至三峽火葬場冷藏室，引發網友討論和高度關注，不少人好奇為何會有此情形，猜測近期寒流是否奪走多條性命；不僅如此，有網友認為要前往三峽火葬場路途相較之下遙遠又不方便，或是送往台北的殯儀館才又被通知有位子，來來回回造成民眾不便。

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新北市民政局針對此狀況指出，近日天氣反覆氣溫驟降，加上民間治喪習俗避免於新年期間出殯，使新北市立殯儀館冷藏櫃量吃緊，且鄰近的台北、基隆和桃園等殯儀館也接近滿載。在市府增設應對後，新北市立殯儀館目前尚有104個空冰櫃，臨時冰櫃有38個，總共有142個空櫃，已恢復正常進館。

民政局也補充說，2024年規劃4座臨時冰櫃，僅使用1座，今（2025）年經評估後，先設置2座共72屜以做因應，在春節期間殯儀館內部空間，也調整因應設置36屜臨時冰櫃；後遇量能吃緊情形，6日有再增調1座（36屜），並恢復正常進館，預計今（7）日也會再增加1座（36屜）。

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