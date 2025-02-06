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怕被DeepSeek超過？Google急推Gemini 2.0　多版本夾殺搶佔AI巨頭

記者蘇晟彥／綜合報導

DeepSeek推出後，引起各國關注，尤其是原本已經遙遙領先的AI巨頭，都對此AI感到頭疼。對此，Google 在6日正式推出Gemini 2.0，除了之前就釋出專給開發人員的Gemini Flash 2.0版本外，更推出「Gemini 2.0多版本」，針對不同使用者可使用不同的AI模組，繼續延燒AI大戰的戰場。

▲▼

Google在 6日於官方部落格宣布「Gemini 2.0 全面推出」，在上個月Google開啟代理式 AI 的時代，推出了 Gemini 2.0 Flash 的實驗版本：它是一款高效的工具模型，專為開發人員設計，具有低延遲和增強的效能。2025年1月同樣在 Google AI Studio 中更新了 2.0 Flash Thinking Experimental，它結合了 Flash 的速度和處理更複雜問題的推理能力，進而提高了效能。

或許是受到DeepSeek搶盡鋒頭刺激， 6日 Google宣布透過 Google AI Studio 和 Vertex AI，讓所有人都能用得到更新後的 Gemini 2.0 Flash；開發人員現在就可以使用 2.0 Flash 打造生產力應用程式。同時也推出了 Gemini 2.0 Pro 的實驗版本，這是目前在寫程式的效能和複雜的提示上表現最好的模型。開發者可以在 Google AI Studio 和 Vertex AI 使用它，Gemini Advanced 用戶也可在 Gemini 的應用程式上使用。

此外，還有推出了一款全新模型 Gemini 2.0 Flash-Lite，是Google Gemini目前成本效益最高的模型，並在 Google AI Studio 和 Vertex AI 以公開預覽的形式提供。最後，Gemini 應用程式的使用者，也能在桌機和行動裝置的模型選單中找到 2.0 Flash Thinking Experimental。

所有這些模型在發布的時候都會支援多模態的輸入和文字輸出，更多模態的支援也會在未來幾個月內全面推出。關於定價等更多資訊。展望未來，Google強調將持續為 Gemini 2.0 系列模型帶來更多更新和改進的功能。

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