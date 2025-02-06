怕被DeepSeek超過？Google急推Gemini 2.0　多版本夾殺搶佔AI巨頭

記者蘇晟彥／綜合報導

DeepSeek推出後，引起各國關注，尤其是原本已經遙遙領先的AI巨頭，都對此AI感到頭疼。對此，Google 在6日正式推出Gemini 2.0，除了之前就釋出專給開發人員的Gemini Flash 2.0版本外，更推出「Gemini 2.0多版本」，針對不同使用者可使用不同的AI模組，繼續延燒AI大戰的戰場。

Google在 6日於官方部落格宣布「Gemini 2.0 全面推出」，在上個月Google開啟代理式 AI 的時代，推出了 Gemini 2.0 Flash 的實驗版本：它是一款高效的工具模型，專為開發人員設計，具有低延遲和增強的效能。2025年1月同樣在 Google AI Studio 中更新了 2.0 Flash Thinking Experimental，它結合了 Flash 的速度和處理更複雜問題的推理能力，進而提高了效能。

或許是受到DeepSeek搶盡鋒頭刺激， 6日 Google宣布透過 Google AI Studio 和 Vertex AI，讓所有人都能用得到更新後的 Gemini 2.0 Flash；開發人員現在就可以使用 2.0 Flash 打造生產力應用程式。同時也推出了 Gemini 2.0 Pro 的實驗版本，這是目前在寫程式的效能和複雜的提示上表現最好的模型。開發者可以在 Google AI Studio 和 Vertex AI 使用它，Gemini Advanced 用戶也可在 Gemini 的應用程式上使用。

此外，還有推出了一款全新模型 Gemini 2.0 Flash-Lite，是Google Gemini目前成本效益最高的模型，並在 Google AI Studio 和 Vertex AI 以公開預覽的形式提供。最後，Gemini 應用程式的使用者，也能在桌機和行動裝置的模型選單中找到 2.0 Flash Thinking Experimental。

所有這些模型在發布的時候都會支援多模態的輸入和文字輸出，更多模態的支援也會在未來幾個月內全面推出。關於定價等更多資訊。展望未來，Google強調將持續為 Gemini 2.0 系列模型帶來更多更新和改進的功能。