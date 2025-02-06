高雄「暗黑夏芊芊」爆紅！6hrs狂接5組客人　老司機暴動馬夫操翻

▲火紅的應召女芊芊短短6小時接了5組客人，示意圖，非當事畫面。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市員警去年6月間網路巡邏時發現，文姓男子涉嫌擔任馬伕，每天載著女子到各汽車旅館接客，旗下一名頭牌女「芊芊」因臉蛋漂亮、身材好、服務佳，深受老司機喜歡，員警一口氣點了芊芊和另一名女子「月亮」到汽車旅館「雙飛」，隨後表明身分逮捕兩女和文男，警方調查時發現，「芊芊」在短短的6個小時內竟接了5組客人，狂賺6萬2千多，甚至有人花了2萬元才「一親芳澤」，生意超爆火。

高雄員警是在去年執行網路巡邏發現文男有從事俗稱「外送茶」的服務，加好友聊天後，6月18日請文男安排「芊芊」和「月亮」到汽車旅館提供「雙飛」全套性交易服務，文男以為來了豪客，開心載著「芊芊」和「月亮」到場後，員警當場出示搜索票將3人逮捕帶回。

警方調查發現，文男當「馬伕」工作相當忙碌，尤其「芊芊」因為客人口碑好，「回沖客（指老客人）」超多，以她被抓的當天為例，芊芊從中午上班後，下午1點、3點、5點、6點、7點都是「滿班」的狀況，短短6小時就有5組客人，狂賺6萬2400元，價格從1萬1000元到2萬元不等，另一位月亮生意雖然沒芊芊好，但價格也要1萬6100元，算是價格不菲。

3人被捕後均坦承犯行，芊芊和月亮被依違反社維法裁罰，文男則被依圖利媒介性交罪移送、起訴，簡易法院審理後，判處徒刑7月，得易科罰金，全案可上訴。