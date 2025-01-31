警消殉職／偷車賊奪2命「遭火車撞斃」！24歲警蘇昱鴻卡值班台亡

▲八堵分駐所24歲員警蘇昱鴻在值班台上班時，遭衝進所內的貨車衝撞，傷重不治。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／基隆報導

2024年2月29日深夜，一名34歲簡姓男子因急性精神病發作，跑到澳底漁港偷走貨車後，先在台62線撞死35歲巡路員劉冠群，再衝進八堵分駐所，撞死正在值班台工作的24歲男警蘇昱鴻，棄車逃跑闖入鐵軌後，遭火車撞死，因公殉職的蘇員獲頒總統褒揚令，並從優撫卹2千萬。

回顧此案，簡男於2月間經醫院診斷患有急性精神病，病徵包括情緒激動時有奔跑及殺人之意念，情緒易怒且有被害妄想，29日下午，簡男就曾跑到基隆南榮路派出所向員警表示，有魂魄要追殺他，經釐清其訴求後，員警請他情緒冷靜再行確認。

同日晚間9時40分，只穿著一條內褲的簡男跑到貢寮澳底漁港，趁車主整理魚貨時將貨車開走，沿台2線上台62線往基隆方向一路狂飆，9時56分行經台62線西向16.6公里處時，撞上正騎著黃牌重機值勤的35歲劉姓巡路員，劉男當場翻越護欄後摔落山坡，送醫搶救後仍宣告不治。

▲35歲巡路員劉冠群騎黃牌重機值勤也遭撞死。



而簡男繼續開著貨車，於10時1分衝進八堵分駐所，當時正站在值班台的24歲男警蘇昱鴻當場失去生命跡象，送醫搶救後於晚間11時宣告不治，24歲廖姓女警則是頭部、身體擦挫傷，無生命危險。

事後簡男光著雙腳、裸著上身棄車逃逸，晚上10時10分闖入火車軌道，遭台鐵4248區間車撞擊，當場死亡。

24歲蘇員在2023年畢業後分派至八堵派出所，10月16日到職，八堵分駐所長表示，蘇員平時對工作盡心盡力，尤其是現場埋伏勤務表現非常不錯，對於轄區經營深入，經常幫忙里長或勤區內的民眾，然而卻在上班期間不幸遇上死劫。

▲蘇員平時對工作盡心盡力，勤務表現佳。



2024年5月1日，檢方認為，簡男是因急性精神病發作導致事件發生，現因簡男也已死亡，因此依照刑事訴訟法第252條第6款規定，給予不起訴處分。

此外，基隆市警察局局長翁群能在2024年11月9日至蘇員家中轉頒致送總統褒揚令，並由蘇員父母及妹妹一同代表接受，且因蘇員符合因公殉職條件，發給慰問金2000萬元。