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12星座「好老公、好老婆」前3名！　射手女是伴侶強大後盾

夫妻，婚禮，結婚，愛。（圖／達志／示意圖）

▲阿谷老師占卜分析本月12星座好老公、好老婆。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

俗話說相愛容易相處難，夫妻相處更需要磨合，2月又即將迎來情人節，快來看看本月好老公、好老婆排行榜，看看你身邊的他/她有沒有上榜吧！

【本月好老公星座排名第一名】

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第一名：獅子座：

天生霸道的獅子座在這個月會流露出非常溫柔細膩的個性，其實他們是非常在意另一半的想法，也會偷偷觀察對方的需求、傾聽對方的情緒，並在他的能力所及當中滿足各位對方的要求。他們看似不拘小節，其實非常的細膩溫柔，也會在這個月給老婆一個驚喜，老婆想要什麼，都會努力達到。

第二名：巨蟹座

這個月份的他們會專心觀察生活以及觀察和伴侶的互動，並且有精益求精的態度，會在觀察過後找到可以改進的地方，這部分包含家裡的裝潢擺飾、和伴侶之間過節該如何安排等等，他會有自己的觀察以及去調整改進的行為。他們會根據和老婆的互動當中，去購買家裡適合的家具或是安排更適合彼此的休閒活動，非常貼心並且也讓兩個人的生活變得更好。

第三名：金牛座

本月金牛座老公會破釜沈舟的去解決一些煩惱你們已久的人事物，過去你們的身邊可能有一些會對關係指指點點的長輩或同事，也可能會有來自工作或是朋友的一些人際往來，明明不想去但又礙於人情不好意思拒絕，也因而導致感情上的摩擦。

但本月的金牛座老公會非常有魄力的去解決這些事情，可能會直面的去告訴對方不要再議論你們，或是想辦法協助你拒絕不適合的邀約，讓兩個人的關係重新回到穩定。

【本月好老婆排行第一名】

第一名：天秤座

天秤座的老婆將在本月展現出內外兼具的平衡與力量，她們以溫柔的方式掌控局勢，無論是生活還是感情中，都能用耐心、包容與智慧陪伴另一半，讓家庭關係和諧穩定，並且也在老公遇到難題時，協助找出有智慧的解決方法，同時還可以很好的撫慰老公的情緒，溫柔又有力量。

第二名：天蠍座

天蠍座的老婆在這個月份充滿著熱情與行動力，在關係中扮演著推進關係發展的角色，她積極主動的生活，會帶動老公一起找回生活的熱情，讓你們在剛過完年假，回去上班的憂鬱中也能找到樂趣，兩個人可以從很小的事情中找到歡樂，生活中充滿著幽默與新奇的小確幸。

第三名：射手座

射手座的老婆散發出皇后般的慈愛與溫暖，她們在家庭生活中展現出賢慧與創造力，懂得用愛心與支持讓家庭充滿幸福感，這個月的她們照顧起家人來非常的得心應手、很有自己的一套，能夠讓小孩乖乖聽話、又能讓長輩舒適愉快，並且射手座的老婆們也能在這個過程中找到動力與幸福，她們的體貼與溫柔成為伴侶最強大的後盾。

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