路易莎「謝絕政治活動」遭青鳥出征　官方回應了

記者趙蔡州／綜合報導

大罷免進入熱戰階段，有罷免團體近日在「路易莎埔里酒廠門市」進行連署時，遭到酒廠人員驅離，事後路易莎又貼出「謝絕所有黨派的政治活動」公告，引起支持罷免的網友出征、喊話抵制。對於被捲入政治風波，路易莎官方僅低調表示，他們只專注於提供平價精品的美味咖啡及優質的空間。

▲路易莎埔里酒廠門市公告，引發支持罷免的網友不滿出征。（圖／翻攝路易莎-埔里酒廠門市）

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公民團體近日到路易莎埔里酒廠門市的戶外桌椅，收取罷免國民黨立委馬文君的連署書，不料2日遭埔里酒廠長等人上門勸離，雙方一度爆發爭吵。路易莎埔里酒廠門市4日也將戶外桌椅撤離，並在臉書發布公告，寫下「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動」。

不過，路易莎貼文一出，立刻引起支持罷免的網友不滿出征，甚至喊話抵制，有人說「你們覺得罷免團體沒有喝咖啡的人，對吧？還是你們不怕全台灣抵制？說清楚」、「太扯了把，罷免是公民權利何謂政治活動」、「以後不會再去路易莎」。

根據《三立新聞網》報導，針對門市捲入政治風波，遭部分網友喊話抵制，路易莎官方總顧問僅低調回覆，表示路易莎只專注於提供平價精品的美味咖啡及優質的空間。

台酒公司發言人、副總經理廖志堅也說，台酒是國營企業，廣義上是公務機關，跟政府一樣要保持中立，像是縣市政府、學校等都會禁止選舉、罷免活動進入，而路易莎埔里酒廠門市地點在酒廠營業範圍內，因此必須保持中立。