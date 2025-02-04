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台中商銀有內鬼通風報信　金管會稽核員洩密沒拿好處獲緩刑

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

金管會一名擔任稽核人員的李姓男子，前年（2023年）在金管會調查台中商銀時任董事長王貴鋒涉挪用公款案期間，多次洩漏金檢進度給任職台中商銀的邱姓大學同學，並指點如何應對，更通風報信檢方將搜索約談訊息，後因王男到案被查扣手機而揭露犯行，李男認罪，今（4日）被新北地院依洩密罪判刑6月、緩刑3年，須支付公庫30萬元並提供40小時義務勞務，可上訴。

王貴鋒被控2014年起，先後擔任台中商銀100%持股子公司台中銀保險經紀人公司負責人、台中商銀董事長期間，以公司名義租購奧斯頓馬丁Aston Martin Zagato、勞斯萊斯Rolls-Royce Phantom、賓利Bentley Mulsanne等進口名車，挪為私人座駕或接送親友。

王貴鋒另以公務之名，向「超跑達人」周哲男的公司租用龐巴迪Bombardier Challenger 350型私人飛機，多次帶親友或招待政商人士出國旅遊，又在北市中山區租用豪宅裝潢成高級私人招待所，供自己或親友奢華享受，並每年贊助周哲男的公司數千萬元廣告費。

但前述這些花費，王貴鋒都報公帳，致使台中銀保經、台中商銀蒙受損失共約11.1億元，王男到案後，去年（2024年）2月底被羈押禁見4個月，去年6月底被起訴涉犯《銀行法》等罪嫌，檢方並求刑15年、併科罰金5億元，一併求處台中商銀罰金5億元，新北地院審理中。

檢方偵辦期間，查扣王貴鋒手機做數位採證，赫然發現竟存有金管會金檢進度等資料，進而查出是時任金管會檢查局稽核人員的李男所為，從2023年4月到2024年1月，共洩漏金管會對台中商銀調查計畫、會議結論、裁罰方案，甚至有移送檢方將搜索約談等偵查作為。

李男到案認罪，供稱與時任台中商銀總經理辦公室特別助理邱男是大學同學，受邱男之託截圖或傳訊息通風報信，並指點如何應對金檢等話術，由邱男轉傳給王貴鋒預做準備。

金管會本案重罰台中商銀1200萬元罰鍰、台中銀保經300萬元罰鍰，王男去年3月已辭去台中商銀董事長一職，但金管會卻因李男犯行，去年5月被檢方搜索李男辦公室，金管會當時回應「深表遺憾與震撼」，已將李男調職議處。

檢方起訴李男涉犯《刑法》公務員洩漏國防以外應祕密之文書、消息罪嫌，考量李男無前科、本案未收錢拿好處，建請法官審酌若李男不翻供，可給緩刑自新機會。李男出庭仍認罪、接受檢方提出的緩刑條件，新北院今判他6月徒刑、得易科罰金，宣告緩刑3年，須支付公庫30萬元、提供40小時義務勞務，可上訴。

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