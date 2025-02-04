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美工男做500元假鈔...真到讓央行吃手手　法官輕判2年半原因曝

▲▼台版無雙真實上演，美術背景的田姓男子涉做偽鈔遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲田姓男子靠美工專長，土法煉鋼做出面額500元的台幣假鈔，外觀逼真，宛如港片《無雙》劇情真實上演。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名美術科畢業的田姓男子，2023年間涉彩色印刷面額500元的高仿真台幣假鈔，並以油墨、水彩和漿糊美化浮水印與防偽線，交給毒蟲去買毒過關，假鈔因而流入市面被循線查獲。田男到案認罪但否認獲利，台北地院審理認為他有悔意，被查獲355張偽鈔面額共17萬餘元，「並無撼動金融秩序之可能」、有情堪憫恕之處，輕判他2年10月徒刑。

田男本案所涉犯《妨害國幣懲治條例》偽造幣券罪，法定至少判刑5年、得併科台幣500萬元以下罰金。法官認為田男貪圖小利，但比起大量行使偽造貨幣、紙幣或藉此常態性牟利的犯罪集團，田男本案犯行對貨幣信用、交易安全的危害衝擊與實害相對較小，情節尚屬輕微。

現年48歲的田男畢業於高中美術科，持續從事繪畫工作。判決指出，田男於2023年2月到5月間，在新北市租屋處憑藉自身美工專長，涉用雷射雕刻機等設備在宣紙製作浮水印與防偽線，以電腦調色套印預先掃描的500元真鈔圖檔，壓合出成品，再拿油墨、水彩和漿糊修飾。

▲▼台版無雙真實上演，美術背景的田姓男子涉做偽鈔遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲檢警在田姓男子住處裡的偽鈔工廠，查扣大批器具。（資料照／記者邱中岳翻攝）

警方同年4月間接獲中央銀行通報，共有20多家金融機構收到高仿真500元偽鈔，外觀難以分辨，僅能勉強從紙質觸感區別差異，北檢同一時間偵辦1件毒品案，從查扣贓款也發現幾組相同編號的500元偽鈔，研判是同一來源，進而循線查獲田男，同年（2023年）8月搜索田男住處，查扣大批製作偽鈔器具，但沒有任何偽鈔成品或半成品。

田男到案一度被羈押，供稱土法煉鋼、自行研究並做出500元假鈔，交給潘姓男子355張去買毒品，檢警指控田男以1張真鈔換3張假鈔的價格兜售。據悉，田男假鈔成品連超商點鈔機也很難驗出真偽，中央造幣廠協助鑑定後很吃驚，田男犯行有如港片《無雙》裡假畫畫師搖身成為假鈔集團首腦的劇情。

法官認為製作偽鈔品質不可能與真鈔完全相同，只要外觀足以使人誤以為是真鈔、有可能在坊間流通，就觸犯《妨害國幣懲治條例》偽造幣券罪，且田男審理時曾翻供聲稱有些被查扣設備並非製作偽鈔工具，顯然臨訟狡辯、不足採信。

但法官指出田男本案所涉犯罪名刑度甚重，而《妨害國幣懲治條例》並無自白得減刑規定，田男已認罪，本案有情輕法重、足以引起一般同情之處，加上田男否認賣假鈔、檢警也沒舉證田男有犯罪所得，因此酌減輕判2年10月徒刑，可上訴。

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