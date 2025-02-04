樹根竄路已奪2命！嘉義暖男騎車送愛心餐　噴飛墜山溝幸運獲救

▲▼ 嘉義熱心玻璃業者出動吊車協助民眾將翻覆的三輪機車吊掛翻正 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉嘉135縣道裕民村往龍門村方向，昨天（3日）上午10時許發生一輛身障三輪機車翻覆在路旁山溝，朱姓騎士幸好沒有被車壓到，自己順利脫困。當地民眾聽聞後隨即到場並協調熱心的玻璃業者免費出動自家吊車協助吊掛，順利將車輛吊掛上來，由於該路段鮮少有人車經過，騎士就算被壓到即使大聲求救也不會有人發現，所幸被附近 民聽到聲響，而這暖心的一幕被拍下大讚好人有好報。

朱姓騎士表示，自己在中埔當地的「健禾人文關懷協會」擔任餐助送餐工作，每天騎太太的三輪機車提供餐食給當地弱勢長者及民眾，對於該路段已經騎過相當多次，但為何會翻覆自己也不知道，只能說相當幸運沒有被壓到，也有熱心民眾來協助自己脫困及車輛救援。

據當地民眾表示，該路段下坡接平地處因有路旁樹根會竄起導致路面不平，過去曾有兩位民眾暗夜摔落被發現救起後死亡案例，昨天的朱姓騎士應該也是沒注意到凸起的路面，才會在壓到後彈起翻車跌落至約1米深的山溝，好險車子沒有重壓在他身上，不然騎士即使大聲呼救應該無人知，呼籲相關單位要注意。

專利玻璃工程行李姓業者獲知後，立即調整自己團隊的工作時間，無償出動自家工廠吊車趕赴現場，更帶著員工將繩索綁負在三輪機車上，再用機器手臂將沉重的三輪機車吊掛上車，讓已經翻覆的身障機車可以順利翻正，熱心一幕讓不少民眾感到窩心，對於可以在新春開工的第一天幫助到別人，他則視為初五開工日可以出動吊車幫忙，在新的年度也算是吉事一件。