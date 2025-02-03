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車手取款被逮喊冤「上工第一天」　法官打臉判10月

▲▼清水警方去年逮捕2名詐欺車手，台中法官日前判處2人各10月。（圖／警方提供，下同）

▲清水警方去年逮捕2名詐欺車手，台中法官日前判處2人各10月。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區楊姓男子去年誤信網路投資群組，在家交付200萬元現金後想再投資100萬元，遭到家人懷疑阻止，楊男不甘被騙，配合警方逮捕前來取款的21歲李姓嫌犯及在旁監控的22歲萬姓嫌犯，其中李嫌辯稱首日上工，不知金額是詐欺款項，台中地院認定2人同在詐騙群組，屬同一集團成員，具有共犯關係，日前依加重詐欺罪各判決有期徒刑10月。

楊男去年2月間在LINE上看到投資訊息，好奇點擊後即加入暱稱「金股臨門」及「張曉涵」為好友，持續觀望群組內「會員」經常獲利，「張曉涵」還保證，「AI機器人」會自動檢測股市的個股大單，幫客戶買進，待獲利後可以代操賣出，月底結算獲利後，再匯款到客戶帳戶。

▲▼清水警方去年逮捕2名詐欺車手，台中法官日前判處2人各10月。（圖／警方提供，下同）

楊男愈聽愈心動，便和對方相約到家中面交投資款，每次都支付100萬元，付了2次，後來發現投資網頁中，已有幾萬元獲利，心癢想再投入100萬，這時已被家人發現可能遭到詐騙，隨即到清水警分局梧棲分駐所報警求援，楊男不甘受騙，決定與員警合作緝捕嫌犯。

李嫌原本要到楊男家中取款，後來改換到超商，一現身，馬上被埋伏員警逮捕，連在超商外監控面交過程的萬嫌一併落網。

李嫌供稱，他在網路應徵工作後，依照群組指示，先在高雄向1名陌生女子索取公司證件、收據後，再到台中找被害人面交取款，並不知情所索取款項是詐欺贓款。另萬嫌則表示，負責監督並回報面交過程，每天可獲得3千元報酬。法院依加重詐欺罪各判決2人有期徒刑10月。

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