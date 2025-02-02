另類「護國神山」！台灣每10名護理師　1人來自這所學校

▲▼醫福會執行長林慶豐（右）、弘光科大校長黃月桂（左）代表雙方簽署合作意向書。（圖／弘光科大提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學以醫護起家，創校57年來為社會培育許多人才，台灣每10名執業護理師就有1人從弘光畢業，中部每3名護理長就有1人是校友。衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會因此與弘光簽署教學合作意向書，雙方就人才培育、實習、研究等建立合作機制，共同解決護理人力短缺問題，讓國人享有更好的健康照護。

衛福部為提升國人健康照顧覆蓋率，提出護理人力政策整備12項計畫，其中人才培育的3大策略，就是護理人力增額培育、國考增次題務精進、建立教考用之協力整合平台，因而積極促成部立醫院與大學教學合作。

醫福會執行長林慶豐、弘光科大校長黃月桂代表雙方簽署合作意向書，參與簽署儀式者包括8家部立醫院院長，苗栗徐國芳、豐原李永恒、台中黃元德、彰化曾孔彥、南投洪弘昌、嘉義莊仁賓、草屯療養院院長藍祚鴻、嘉南療養院院長吳文正。

黃月桂表示，弘光科大目前設有21個科系、8個研究所及全國私立科大唯一的護理博士班，最近也通過教育部核設114學年度健管系碩士在職專班，可以提供醫護人員多元的在職進修管道。

另外，物理治療系、語言治療與聽力學系、健康事業管理系、營養系、老人福利與長期照顧事業系的校友，也在各個健康照顧領域中扮演舉足輕重的角色，可以作為與醫福會、部立醫院合作的強力後盾。