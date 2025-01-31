跑酷玩家闖青潭堰「貪玩不起訴」　一月後又攀餐廳7樓外牆

▲知名跑酷玩家杜杯攀爬海霸王外牆引發話題。（圖／杜杯提供）

記者黃宥寧／台北報導

台灣知名跑酷選手杜姓男子，2023年9月闖入新北青潭堰水壩區，從水壩閘門頂騰空跳到欄杆，進行危險跑酷行為，並由張姓友人錄影上傳社群網站炫耀，事後遭檢舉函送地檢署偵辦。台北地檢署認2人「一時貪玩誤觸刑章」，事後坦承犯行，依職權不起訴。孰料，杜男一個月後再徒手攀爬海霸王餐廳的7層樓外，令圍觀民眾為其捏一把冷汗。

不起訴指出，2023年9月16日下午，杜男與張男明知青潭堰水壩屬於台北水源特定區管理分署轄區，且設有門禁管制，卻擅自攀爬闖入。杜男負責進行跑酷危險行為，而張男則在一旁拍攝影片並將之發布於網路社群，炫耀極限挑戰。此行為遭管理分署發現後報警處理。

警方介入調查，2人對行為坦承不諱，案件經函送地檢署偵辦。台北地檢署認定2人無前科，因一時貪玩誤觸刑章，態度良好且深表悔悟，考量行為已接受行政裁罰，依《刑法》第57條，以職權決定不起訴處分。

▲杜男跑到新北市新店區青潭堰水壩挑戰跑酷。（圖翻攝自／社會事新聞影音）

然而，杜男未汲取教訓，一個月後再度挑戰危險極限。2023年10月，他徒手攀爬台北市海霸王餐廳的7層樓外牆，僅憑腳掌寬的鋼筋逐層下滑至地面，過程中毫無安全防護，令圍觀民眾為其捏一把冷汗。警方接獲通報後，已依《社會秩序維護法》等相關法規函送偵辦。

杜男接連的極限行為引發廣泛討論，專家呼籲相關單位加強宣導，跑酷作為一項極限運動需以安全為首，切勿以身試法，讓挑戰變成生命危機。