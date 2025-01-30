旅客搭火車被多收42塊報案！他怒告台鐵站長　法院判決出爐

▲一名王男搭乘區間車到台中被多收42塊，報警處理，警方將站長依社維法函送，地院裁定不罰。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台南新營一名王男去年11月搭乘台鐵區間車到台中，未隨即出站，在站內充電約8分鐘，結果票價遭扣款219元，比原票價177元多出42元。王男不滿認為台鐵超額收費，甚至報警，認為台中車站王姓站長違反《社維法》第69條，鐵路警察局也依法函送裁罰，地院簡易庭裁定不罰。

去年11月11日下午15時30分許，王男從台鐵新營站搭乘3178次區間車到台中站，王男在站內付費區充電約8分鐘後才出站，結果使用電子票證時，疑似因系統判讀錯誤，車資遭扣219元，比原票價多出42元，王男認為台鐵超收，不滿台鐵處理結果，憤而報警，由鐵路警察局台中分局員警到場處理。

王男認為，台中車站站長王福祥違反《社維法》第69條第1項規定，「渡船、橋樑或道路經主管機關定有通行費額，而超額收費或藉故阻礙通行者。」警方詢後也依法函送台中地院台中簡易庭裁罰。

台中地院查，王男所稱該法規內提及之「道路」，依道交條例名詞定義，為公路、街道等公共通行處。台鐵鐵路僅供民眾搭乘通行，不在前述「道路」定義範圍內，故不適用《社維法》第69條。

王男電子憑證扣款紀錄出現錯誤，是王男出站時，系統自行依照乘車時間、距離、費率等自動扣款，並非站長自行書寫，王男若認為台鐵多扣車資，應依「旅客運送契約之條款或民事程序」處理，裁定王姓站長不罰。