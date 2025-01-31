飛越鐵路！高雄新景點「車站廣場綠之丘天棚」　15.3km自行車道

記者賴文萱／高雄報導

高雄新車站廣場去年底正式啟用，標誌著這座歷經近20年規劃與建設的城市地標，將帶動高雄邁向嶄新發展。全長15.3公里的自行車道，是全台唯一一條可飛越鐵路的自行車道，為市民帶來全新的休閒體驗。

▲高雄車站天棚啟用。（圖／記者賴文萱攝）

高雄新車站整體規劃以「擁抱高雄歷史」為理念，將舊站完整融入新建設中。由荷蘭麥肯諾建築團隊操刀，打造自然生態及複層廣場開放空間，設計淨高6公尺以上大型景觀綠化天棚，一大片綠化景觀設計，車站站區就是美麗的景觀公園。

其中，被命名為「高雄綠之丘」的天棚，特別打造全長15.3公里的自行車道，是全台唯一一條可飛越鐵路的自行車道，為市民帶來全新的休閒體驗。

交通部長陳世凱在啟用時大力稱讚，高雄車站不僅是高雄的驕傲，更是世界級的地標，它不僅滿足交通需求，更象徵高雄未來發展的無限可能。

▲▼高雄車站天棚啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄車站天棚啟用，打造全長15.3公里的自行車道，是全台唯一一條可飛越鐵路的自行車道。（圖／記者賴文萱攝）

新高雄車站將成為南台灣重要交通樞紐，串聯捷運、公車與YouBike等多元大眾運輸系統，為旅客提供便捷轉乘體驗。熱愛戶外活動的遊客亦可沿著綠園道騎行，細細品味高雄這座融合山海自然與都市風光的動人城市。