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嘉義「大型暖暖包」嗨了！文化路夜市7天湧36萬人次　預估再攀升

▲▼ 全台夜市人潮之冠！嘉義文化路夜市春節人潮翻倍、突破36萬人次 來嘉旅遊正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義文化路夜市春節人潮翻倍、突破36萬人次，居全台夜市人潮之冠！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節遇寒流，不少民眾趁著連假南下「追暖陽」，嘉義市自年假起各景點湧現人潮，市區熱鬧滾滾。全台夜市人潮之冠「文化路夜市」因人山人海景象被網友笑說是「大型暖暖包」引起討論，嘉義市政府觀光新聞處以電信信令統計，自1/24起至今，文化路夜市已累積已吸引逾36萬人次造訪，是平日人潮的兩倍，初二是出遊高峰，預估造訪人次還會再攀升。

▲▼ 全台夜市人潮之冠！嘉義文化路夜市春節人潮翻倍、突破36萬人次 來嘉旅遊正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

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▲嘉義文化路夜市周邊美食眾多，林聰明砂鍋魚頭尤其為遊客必訪景點 。（圖／嘉義市政府提供）

觀光新聞處張婉芬處長表示，許多民眾利用年假規畫出遊，有悠長歷史、豐厚人文底蘊，還有美食及多元景點的嘉義市，成為民眾新春期間全家出遊的首選。根據中華電信的電信信令統計，自1/24日起至1/29日，短短6天內，文化路夜市已吸引超過36萬人次造訪，是平日2倍，初二是返鄉、出遊的高峰，相信人潮會再增加。

▲▼ 全台夜市人潮之冠！嘉義文化路夜市春節人潮翻倍、突破36萬人次 來嘉旅遊正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長分享，根據市府每個月提報給交通部觀光署的觀光遊憩據點人次統計數據，嘉義市去(113)年文化路夜市、檜意森活村、城隍廟及蘭潭累積超過2,646萬人次造訪，顯見來嘉旅遊的熱度。今年嘉義市市立美術館、嘉義公園也納入觀光署旅遊人次統計，114年旅遊人次可望再增加1,000萬人次，2025嘉義市旅遊人次可望突破新高。

▲▼ 全台夜市人潮之冠！嘉義文化路夜市春節人潮翻倍、突破36萬人次 來嘉旅遊正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市打造各式樣文青及潮選市集 。（圖／嘉義市政府提供）

實際走訪文化路夜市，許多攤商時近中午便開始備料。有攤商形容人潮「像是在開演唱會」，更有攤商分享不僅來逛夜市的人潮翻倍，業績也翻倍，忙得很快樂，攤商都笑嗨嗨。

▲▼ 全台夜市人潮之冠！嘉義文化路夜市春節人潮翻倍、突破36萬人次 來嘉旅遊正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市文青小店陸續新開 。（圖／嘉義市政府提供）

觀光新聞處表示，歡迎民眾把握連假來嘉感受木都魅力，嘉義市不僅有熱鬧滾滾的景點，城市中許多老屋搖身成為時下最夯的咖啡廳、甜點店和選物店，是過年轉換心情、感受寧靜的好去處，市府將這些特色店鋪集結精選為為「嘉市潮選店2.0」(https://reurl.cc/1XElxG )，歡迎遊客規劃獨具風格的城市探索之旅；同樣深受年輕朋友喜愛的開嘉市集也將從1/31起至2/2在嘉義文創園區登場，歡迎民眾來嘉，感受這座城市摩登新潮的魅力。

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