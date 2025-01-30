夢到買刮刮樂1號碼！妹子醒來照買「第5次一刮」驚呆：100萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每年農曆春節一到，不少人都會買刮刮樂試新年手氣。有女網友表示，上禮拜夢到自己去買刮刮樂，選了某個號碼，隔天就衝去買2千塊的刮刮卡，結果只中1千；後來又再買了幾張，分別中5千、1千，可是心裡一直有種不太過癮的感覺。沒想到再換一間彩券行，她真的刮中100萬，話題引發眾人討論。

原PO在Dcard發文「做了預知夢 刮刮樂中一百萬」，分享自己覺得有點小玄的巧合，「上禮拜做夢，夢到自己去買刮刮樂，選了16號。」醒來後，她心想16是她的生日日期，也是自己喜歡的數字，做完夢隔天就衝去彩券行買了一張2千元的16號，結果只中1千塊。

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隔了幾天，因為和朋友聊到刮刮樂，本來已經沒什麼fu的她，突然一個心血來潮，覺得好像要再刮一下，就到家附近的彩券行，「又再買了一張16，中5000（元），接下來第二張跟第三張買了其他數字，只中1000」，可她不知道為什麼，心裡就是覺得不太過癮。

於是原PO決定換到距離很近的另一間彩券行，「看到角落壓在最底下有一張尾號61-16的，那串數字不知道為什麼看起來特別順眼」，沒想到選了一刮，發現居然中了1百萬。她驚喜直呼，「每年刮都賠錢的我，已經把刮刮樂當成娛樂性質，沒想到真的可以刮到大獎。」

原PO說，她準備將刮到的獎金用在帶新收編的浪貓結紮，也會捐款給流浪動物中心，最後笑呼，「祝大家也可以中大獎，沒中不要氣餒但也不要走火入魔！」貼文一出，網友們羨慕不已，「ccccc，我也想中1000000！」「恭喜，蹭蹭財運」、「恭喜！希望我也能中大獎～」值得注意的是，留言處友人表示，「新年快樂，C好運，去年選16號也中100萬，神奇的數字。」