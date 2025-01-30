　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夢到買刮刮樂1號碼！妹子醒來照買「第5次一刮」驚呆：100萬

▲▼刮刮樂,彩券行,中獎,彩券,樂透。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每年農曆春節一到，不少人都會買刮刮樂試新年手氣。有女網友表示，上禮拜夢到自己去買刮刮樂，選了某個號碼，隔天就衝去買2千塊的刮刮卡，結果只中1千；後來又再買了幾張，分別中5千、1千，可是心裡一直有種不太過癮的感覺。沒想到再換一間彩券行，她真的刮中100萬，話題引發眾人討論。

原PO在Dcard發文「做了預知夢 刮刮樂中一百萬」，分享自己覺得有點小玄的巧合，「上禮拜做夢，夢到自己去買刮刮樂，選了16號。」醒來後，她心想16是她的生日日期，也是自己喜歡的數字，做完夢隔天就衝去彩券行買了一張2千元的16號，結果只中1千塊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔了幾天，因為和朋友聊到刮刮樂，本來已經沒什麼fu的她，突然一個心血來潮，覺得好像要再刮一下，就到家附近的彩券行，「又再買了一張16，中5000（元），接下來第二張跟第三張買了其他數字，只中1000」，可她不知道為什麼，心裡就是覺得不太過癮。

於是原PO決定換到距離很近的另一間彩券行，「看到角落壓在最底下有一張尾號61-16的，那串數字不知道為什麼看起來特別順眼」，沒想到選了一刮，發現居然中了1百萬。她驚喜直呼，「每年刮都賠錢的我，已經把刮刮樂當成娛樂性質，沒想到真的可以刮到大獎。」

原PO說，她準備將刮到的獎金用在帶新收編的浪貓結紮，也會捐款給流浪動物中心，最後笑呼，「祝大家也可以中大獎，沒中不要氣餒但也不要走火入魔！」貼文一出，網友們羨慕不已，「ccccc，我也想中1000000！」「恭喜，蹭蹭財運」、「恭喜！希望我也能中大獎～」值得注意的是，留言處友人表示，「新年快樂，C好運，去年選16號也中100萬，神奇的數字。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李芷婷愛蛇逃家出走2個月！　她曝離奇過程
出國沒留神！長輩拿護照做1事「店員說可以」　地勤驚：要換了
快訊／15:54台南又震！　最大震度4級
「臺灣尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌抱屈：看到很捨不得
初二國道撞一團！4車連環撞　6人受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　今晚明晨跌破10度

年夜飯吃到一半　陌生人開門「我是XX的兒子」！全場尷尬…真相曝

快訊／15:54台南規模3.8地震　最大震度4級「5縣市有感」

出國沒留神！長輩拿護照做1事「店員說可以」　地勤驚：要換了

「文件夾」搭捷運！註明「有買票要到淡水」　網看傻：靈異故事？

過年親戚轟炸式提問　他教10招「已讀亂回法」！全場笑翻

宜蘭女2次子宮外孕「輸卵管全切除」　成功試管嬰兒療程產子

快訊／15:16台南南化區規模4.9「極淺層地震」　最大震度5弱

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

唯一「站在水面蔣公銅像」被震沉！在地人曝疑走山：聽到併碰叫

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　今晚明晨跌破10度

年夜飯吃到一半　陌生人開門「我是XX的兒子」！全場尷尬…真相曝

快訊／15:54台南規模3.8地震　最大震度4級「5縣市有感」

出國沒留神！長輩拿護照做1事「店員說可以」　地勤驚：要換了

「文件夾」搭捷運！註明「有買票要到淡水」　網看傻：靈異故事？

過年親戚轟炸式提問　他教10招「已讀亂回法」！全場笑翻

宜蘭女2次子宮外孕「輸卵管全切除」　成功試管嬰兒療程產子

快訊／15:16台南南化區規模4.9「極淺層地震」　最大震度5弱

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

唯一「站在水面蔣公銅像」被震沉！在地人曝疑走山：聽到併碰叫

直言大罷免「非台灣之福」　韓國瑜曝心聲：西瓜皮擦屁股沒完沒了

雙贏！台團隊前進山西小村莊　立體栽種草莓「生態農場」四季收成

重案回顧／長髮哥中捷壓制洪淨！引動漫金句：欣梅爾一定會這麼做

36歲女與波音737「熱戀9年」！性愛細節曝...如今宣布分手了

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　今晚明晨跌破10度

Netflix「一鍵下載」整季影集！ iOS版推新功能　不再怕漏集數

NBA接軌國際籃球　聯盟主席考慮每節改打「10分鐘」

法國女人「不費力的時髦」全靠4件時尚單品！百搭經典此生必收

台東市殯儀館春節爆冰櫃不足　家屬悲傷淚求：哪裡存放遺體

米可白賣餅被客人當面批「演戲木頭」　高EQ應對苦笑：是要多深度

釜山航空起火「燒穿機艙頂」！　旅客憶驚悚瞬間：行李架傳爆裂聲

生活熱門新聞

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

一票男友「超愛開燈愛愛」爽炸！最美博士曝2招玩法

超正老婆墾丁飯店被拍！人夫綠了「一陣溫柔輸出」

初二回娘家！8禁忌誤踩恐衰家運一整年

初二「6大禁忌」曝光　不能留下吃晚飯

三井日式料理被控「搞砸除夕」　多人一星留言：上吐下瀉

初二回娘家不開車！他揪「直升機共乘」

比ChatGPT還強！網紅「1招買刮刮樂」竟中100萬

嘉南地震狂搖！郭鎧紋示警：餘震範圍擴大

獨自準備12道年菜…婆婆超不尊重　公公受不了出手了

今年逢「春打五九尾」　4生肖要「躲春」避煞氣

更多熱門

相關新聞

除夕夜喜迎財　林口中正路上連2家彩券行刮出百萬獎

除夕夜喜迎財　林口中正路上連2家彩券行刮出百萬獎

除夕夜新北林口中正路上一連兩家彩券行幸運刮出百萬獎，第一家是爸爸看電視看到中獎新聞，就來試手氣，沒想到中獎，第二家則是一名孝順男子，帶母親去拜拜祈福後，買了兩張刮刮樂，沒想到第二張就中百萬。

想拚大獎！全家人「刮之前先做2件事」爽中100萬

想拚大獎！全家人「刮之前先做2件事」爽中100萬

真「旺財神器」金蟾蜍　年輕女上班族刮前看一眼中100萬

真「旺財神器」金蟾蜍　年輕女上班族刮前看一眼中100萬

都市傳說再現！　小朋友用「學號」選號讓父母幸運刮中百萬

都市傳說再現！　小朋友用「學號」選號讓父母幸運刮中百萬

新竹廟口刮出第二個2000萬！　虔誠夫妻參拜完幸運中獎

新竹廟口刮出第二個2000萬！　虔誠夫妻參拜完幸運中獎

關鍵字：

刮刮樂預知夢做夢彩券Dcard

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

5組絕美明星孕婦寫真

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

更多

最夯影音

更多

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面