皇家貓咪的華麗名單　明清宮廷貓名揭秘

▲南宋靳清《雙貓圖》。（圖／翻攝自鳳凰網）

記者陳冠宇／綜合報導

喜歡擼貓、吸貓，可不是當代人的專利，自古以來就有一批又一批「貓奴」，他們還給貓咪取了各式各樣的雅名。至於明清時代的宮廷貓咪，也有不同風格的名字，例如「一塊玉」、「苓香狸」、「金妞兒」等。

鳳凰網報導，古人給自家貓咪起的各種「雅名」，可是大有講究。史料中，最早為貓取名的是堪稱中國第一位貓奴的連山張摶，他家裡養著幾十隻貓，一一取以佳名。元代陶宗儀編的《說郛》中所引五代張泌的《妝樓記》，記錄了其中一部分他所取的貓的名字，「其一曰東守，二曰白鳳，三曰紫英，四曰祛憤，五曰錦帶，六曰雲圖，七曰萬貫」。

五代末北宋初的陶穀在《清異錄》中記載：「余在輦轂，至大街見揭小榜曰：『虞大博宅失去貓兒，色白，小名白雪姑。』」他在首都開封看到大街小巷貼著小海報，說虞大博家的貓丟了，名字叫「白雪姑」。

這是中國歷史上第一張尋貓啟示，虞大博生平事跡不詳，《全宋詩》中錄有虞大博詩一首，這位虞大博是仁宗時期常州人。

北宋史學家司馬光家的貓取名叫「虪」，《說文》：「虪，黑虎」，這是根據其外形和性格所取的名字。南宋大詩人陸游的一隻貓，取名叫「粉鼻」，另有一隻貓，取名叫「雪兒」；南宋雲岫法師的貓兒則叫作「花奴」。

▲明代朱瞻基（傳）《唐苑嬉春圖》（局部）。（圖／翻攝自鳳凰網）

明代嘉靖帝朱厚熜有一隻寵愛的獅貓，全身微青色，只有雙眉瑩潔，因此取名「霜眉」。明代皇家酷愛「吸貓」，貓在宮廷中地位很高。後宮中為貓取了種種美名，如純白者名「一塊玉」，身黑而腹白者名「烏雲罩雪」，黃尾白身者名「金鉤掛玉瓶」之類。

清代人給貓取名更有創意。吳三桂的孫子吳世璠養有三隻愛貓。等到三桂兵敗，這三隻貓也被清軍兵士所獲，看到每隻貓的脖子上都掛著一個牌子，寫著它們的名字，三隻貓分別叫「錦衣娘」、「銀睡姑」和「嘯碧煙」。

在清宮檔案中，乾隆時期《狸奴影》中記錄的貓名有妙靜狸、涵虛奴、翻雪奴、飛睇狸、仁照狸、普福狸、清寧狸、苓香狸、采芳狸、舞蒼奴。

道光時期《貓冊》中記錄的貓名有瑪瑙花橫兒、秋葵、金橘、靈芝、金虎、小丑兒、玉虎、銀虎、雙桃兒、玉獅子、花喜、玻呵、俊姐、金哥、墨虎、喜豹、花妞兒、芙蓉、花郎兒、金妞兒、玉簪、小玉簪、花小兒、分香。