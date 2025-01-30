甄嬛全家被流放之地！　解密堪比「黃泉路」的寧古塔

▲寧古塔。（圖／翻攝自百度百科，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

在清朝，朝廷常把犯人流放寧古塔，寧古塔也是經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中，甄嬛全家被流放之地。事實上，寧古塔並非一座塔，而是黑龍江的一處地名，當地天氣異常寒冷，荒涼偏僻、條件惡劣，還有不少兇惡猛獸，堪比「黃泉路」。

香港《星島網》報導，清朝建立以後，延續了古代流傳下來的流放制度，會把罪犯流放到邊疆地區，通常是人煙稀少，荒涼至極之地。而寧古塔正是清朝流放罪犯的重點區域，有不少名人都曾被流放到寧古塔，像是鄭成功的爸爸鄭芝龍、叔叔鄭芝豹，以及明末清初的詩人吳兆騫。

寧古塔並非一座塔，而是一個地名，位於現在黑龍江省寧安市，是極其偏遠的苦寒之地，當時該處漢人很少，多是少數民族。當地天氣異常寒冷，荒涼偏僻、條件惡劣，還有不少兇惡的猛獸生活。

王家禎的《研堂見聞雜錄》說，「寧古塔，在遼東極北，去京七、八千里」如此遠程，就算是普通人也得走三、四個月時間，更何況是重枷在身的流犯，至少也得比常人多上一倍的時間，被長時間關押的，由於身體虛弱很多都沒能活著走到寧古塔。

寧古塔一年到頭無霜期不過百天。從8月中旬到第二年的4、5月都是白雪皚皚。而無雪的季節也是氣候陰冷，狂風暴雨不斷。南方人很難適應當地天氣，加上經過長途跋涉來到那裡，一路上吃不好睡不好，身體極其虛弱，凍傷甚至凍死平常不過。

此外，寧古塔有東北虎，狗熊等兇猛野獸出沒，一旦不幸遇上，就是九死一生。明末清初書畫家方拱乾曾形容：「人說黃泉路，若到了寧古塔，便有十個黃泉也不怕了！」

來到寧古塔後，犯人們就被分配給看守的士兵為奴，做又苦又累的粗活，甚至代替牛馬耕地，挨打也是家常便飯。加之清兵發餉不及時，士兵都吃不好，這些犯人吃穿就可想而知了。幹活挨累吃不好睡不好，加上這些犯人以往大多是高高在上的官員，官家親屬，一旦成為低賤囚犯，思想上很難接受，身心俱疲飽受摧殘，比死更難受。