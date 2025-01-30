《原子習慣》電子書賣破10萬冊創紀錄　書商揭原因：適用所有領域

▲《原子習慣》連續兩年包辦國圖「年度讀者最愛圖書、哲學類、電子書」3榜排行冠軍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

已出版超過5年的舊書《原子習慣》，受讀者喜愛而屢創紀錄，不僅是國內第一本賣破10萬的電子書，更連續2年包辦國圖「年度讀者最愛圖書」等榮耀。負責代理出版該書的方智出版社表示，長銷原因是讀者親身體會到書本為自己帶來的好處，口耳相傳帶動銷售，同時適用在生活上所有領域，幾乎可以搭配任何教你變得「更好」的書或技巧服用。

《原子習慣》作者為詹姆斯‧克利爾（James Clear），該書講述將複雜的行為改變理論，轉化為非常人性化、簡單易行的「行為改變4法則」，告訴讀者如何善用「複利」效應，讓小小的原子習慣「利滾利」，滾出巨大差異。每天都進步1%，1年後，你會進步37倍。

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特別的是，《原子習慣》早在2019年就出版，已經算是舊書，但卻能常銷且屢屢寫下紀錄。根據國家圖書館統計，112年度讀者最愛圖書冠軍由《原子習慣》拿下，同時連續2年包辦「年度讀者最愛圖書、哲學類、電子書」3榜排行冠軍，也是國內第一本賣破10萬的電子書。

負責台灣出版《原子習慣》的方智出版社主編黃淑雲表示，目前授權語言版本超過60個，全球銷量突破2000萬冊。在台灣目前紙書加上電子書超過75萬冊，以一本出版超過5年多的書籍來說，能持續受到讀者歡迎的確不容易。

黃淑雲指出，一本書可以長久受到讀者歡迎，光靠出版社行銷是不夠，最主要還是靠讀者的口耳相傳。讀者因為親身體會到這本書為自己帶來好處，主動幫忙宣傳推廣，自己周邊就有許多朋友一次買好幾本《原子習慣》送人，甚至帶去拜訪友人。

▲《原子習慣》目前在台灣紙書加上電子書超過75萬冊。

「網路上可見許多《原子習慣》心得文！」黃淑雲認為，因為該書適用於生活上所有領域而長銷，無論是想要改善健康、提升工作效率，還是改變生活方式，都必須建立習慣，持之以恆地執行，才能望真正收穫你想要的結果。

例如民眾學到一個提升工作效率方法，若沒有將方法變成習慣，高工作效率只是「一日行情」，但學會符合人性的簡單技巧來建立運動習慣，才比較有可能收穫運動帶來的甜美果實，所以《原子習慣》幾乎可以搭配任何教你變得「更好」的書或技巧服用。

黃淑雲也提出自己的實證體驗，首先是建立多喝水習慣。她說，看了《原子習慣》後，利用書裡提到「執行意向」概念（我會於A時間，在B地點進行C行為），在電腦螢幕旁貼了一張紙，上面寫著：「我會在每天9:30／11:30／13:30／15:30／17:00，在茶水間喝一保溫杯的水。」最終真的建立喝水習慣。

此外，黃淑雲也運用書裡的「2分鐘法則」，建立超慢跑習慣。所謂「2分鐘法則」指的是新習慣開始應花不到兩分鐘，所以我把「超慢跑30分鐘」，變成「拿出瑜伽墊」；上去跑之後，2分鐘就停止。跑了幾天後就因為「反正都開始跑了，乾脆跑久一點吧」，慢慢拉長時間，也養成超慢跑習慣。

黃淑雲認為，《原子習慣》的特別之處，在於作者把複雜的行為改變理論，轉化為4個簡單易行的法則，而且提供的技巧非常人性化，不須動用超凡意志力或自制力，就能建立一個能讓好習慣自動發生的系統，這也是受到讀者喜愛的原因。