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警消殉職／時速破百撞死彰化警高偉倫！　惡男毒駕判8年6月定讞

▲員警高偉倫。（資料圖／記者鄧木卿翻攝）

▲彰化警高偉倫大年初二下班返家，遭毒駕撞死。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／彰化報導

2023年1月23日大年初二上午，彰化警分局快官派出所29歲員警高偉倫騎車下班返家途中，遭毒駕的38歲吳柏翰以時速破百撞噴，送醫搶救後仍因多重創傷，不幸宣告不治，案經最高法院審理後，維持8年6月有期徒刑，全案定讞。

1月22日下午3時40分，吳男先在車內以燒烤吸食煙霧方式施用安非他命，當天晚間10時許駕車前往台中火車站、博館路等處，翌日(23日)凌晨4時22分，吳男從台中市西屯區出發，於上午7時15分到達蔡姓友人位於彰化縣員林市住處，7時50分再度駕車離去，返回位於彰化市住處。

上午8時12分許，吳因毒品副作用發作，已失控連闖數個紅燈，駕車沿彰興路一段由東往西方向行駛時，竟以時速122公里的恐怖速度，高速撞上剛下班騎車回家、正在停等的高員，高員當場噴飛10多公尺，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍因頭部外傷合併臉部多處撕裂傷、右手腕變形、軀幹及四肢多處擦挫傷、胸肋骨骨折併皮下氣腫等嚴重傷害，宣告不治。

▲吳柏翰毒駕撞死員警。（圖／ETtoday資料照）

▲吳柏翰事發當下因毒品副作用發作，以時速122公里速度撞飛高員。

全案一審由國民法官審理，審酌吳男無照駕駛、超速、未注意車前狀況、闖紅燈，過失情節嚴重，偵查中承認施用毒品、違規肇事造成高員死亡，僅對因果關係有爭執，難以認定犯後態度不佳，且肇事後曾下車查看高員，並未離開現場，仍有基本良知，考量其經濟狀況等，判處8年6月。

檢方、吳男雙雙上訴二審，但高院指出，關於事實之認定，第二審法院原則上應尊重國民在第一審判決反映之正當法律感情，除第一審判決認定事實違背經驗法則或論理法則，顯然影響判決外，原則上不得遽以撤銷，對於雙方主張刑期過重、過輕均無理由，予以駁回。檢方、吳男再度上訴至最高法院，再度被駁回，全案定讞。

高偉倫是高雄人，未婚，2017年特考班畢業，之前在花蓮縣警察局服務，2023年1月5日才調到彰化縣警局彰化分局快官派出所，沒想到在彰化服務才18天就發生憾事。

▲吳柏翰毒駕撞死員警。（圖／ETtoday資料照）

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