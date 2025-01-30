超正老婆墾丁飯店被拍！他綠了「一陣溫柔輸出」　網傻：繼續約砲

▲原PO抓到飯店照片，老婆才坦承與男同事出遊。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「就這樣莫名其妙的原諒了老婆！」一名人夫透露，老婆上個月去墾丁玩，結果被原PO翻到飯店照片，對方才坦承是被男同事給帶去。原PO也不斷逼問，老婆才說「我們都這年紀了，開房當然有發生關係」，但希望能獲得老公原諒，接著「一陣溫柔輸出」，原PO心軟原諒了。

一名男網友在Dcard表示，老婆很正而且很有女人味，小倆口平時也相處融洽，不料某天意外發現，老婆上個月出遊過夜，竟然是和男同事單獨去墾丁玩。

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原PO接著透露，老婆起初不承認，只說是想出門散散心，直到原PO抓到她在飯店被拍的照片後，老婆才承認是被男同事帶去的。

「雖然心已涼了一半，但因為沒拍到露骨的內容...」原PO難過詢問是否有發生關係，老婆隨即抱住他，並懺悔回應「老公，可以不要再問了嗎...我後悔了，可以原諒我嗎？」原PO彷彿知道答案了，但仍不死心追問「所以真的已經做了？」老婆回，「我說沒有你會相信嗎？」

最後，老婆坦承一切，「我們都這年紀了，開房當然有發生關係，但我願意坦白，是因為希望我們能繼續在一起。」而原PO也曝結局，「老婆接著對我一陣溫柔輸出，我就原諒她了。」

底下網友搖頭回應，「過來人經歷告訴你，絕對還會發生喔」、「應該問那晚有沒有叫表兄戴套啊」、「離吧！你會有陰影，會疑神疑鬼的」、「已經嚐到甜頭，下次覺得會繼續約砲」、「之後你就會產生那你也可以這麼做的心態，然後婚姻就崩壞了」、「好扯喔...開心就好」。

也有網友質疑真實性，「怎麼像創的？如果是真的，要原諒當然OK，但你要有心理準備，這不會是最後一次，她學到這次經驗，下次會更小心不被你發現，如未來有小孩，記得去驗一下是不是你的，無論男女，出軌只有0次跟無數次」。