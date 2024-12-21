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2周就交往！富帥男同事年薪250萬　實習妹「靠1招打敗女主管」

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲實習妹主動出擊，短短2周就告白成功。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「現在的年輕女生都這麼有侵略性的嗎？」一名網友分享，公司來了一位黃金單身漢，長相帥、年薪高，瞬間成為焦點。實習妹火力全開，在IG發現對方愛吃拉麵，就天天蹲點求巧遇；另一位人資小主管也對新同事有意思，私下調查背景，還請求原PO幫忙撮合，結果最後仍被實習妹給打敗了。

一名網友在Dcard以「現在的年輕女生都這麼有侵略性的嗎？」為標題發文，提及目前在一間美商大公司任職，最近組上來了一位男同事（簡稱A），可說是黃金單身漢，「30歲左右、年薪250萬以上、長相算帥、海歸MBA」。

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正因為A男長相俊俏，剛報到就吸引許多單身女同事的注意，其中，B女是隔壁組的年輕實習生僅21至22歲而已，個性活潑且積極；C女則是人資小主管，年紀約33至35歲，外型亮眼但顧慮較多，原PO也因此目睹一齣「職場追愛劇」。

原PO說，實習妹在A男報到的第一天，就找原PO幫忙打聽IG；而人資女則是假借入職培訓是否順利，從聊天當中，拐彎抹角套話A男有無對象、大安區是租屋還是買房。

某天，人資女還私訊原PO幫忙介紹撮合，口中透露有去調查A男，但與她的理想還差一點，但因為年紀也到了，希望有個伴侶，因此想進一步認識看看。

然而劇情神展開，短短2周時間，A男就已經和實習妹交往了，小倆口過年要一起去日本遊玩，原PO一問之下，原來實習妹從IG得知A男喜歡吃拉麵，於是刻意去拉麵店打卡，假日也特地去名店蹲點，果真某次巧遇A男就聊了起來。

原PO更感到訝異的是，實習妹會陪A男排限定拉麵，甚至主動告白，「整個就是情緒價值滿滿，反觀C女就...」對此，原PO身為已婚男士也好奇拋問，「現在年輕女生都這麼拚嗎？還是上年紀的女生真的就顧慮比較多？」

底下網友熱議，「『A男跟她的理想還差一點點』，只能請她繼續挑、慢慢挑了，光看這樣的敘述就知道A男的外在條件也很棒，還可以猶豫的話，只能祝福C女能覓得良緣，或是提前規劃好單身生活」、「覺得跟年齡沒什麼絕對關係，都是漂亮女生的前提下，個性好、夠不夠主動才是關鍵」」、「感覺A男對B女也有好感，B女的主動積極才有意義和回應，如果男生沒有好感，再怎麼主動積極也會被覺得煩」、「先得到不一定走到最後，但是不積極永遠都不會有結果」、「女生主動起來真的差很多，我剛認識我女友，3天就被她撲倒在床上，強迫在一起」、「和年齡無關，純粹是個性問題」。

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