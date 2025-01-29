掏45萬追妹突被封鎖！　北市男提告吞敗...法院：屬自願贈與

▲北市陳姓男子於網路上結識李姓女子後，付出金錢與關懷，小至買衣服大至繳房貸，豈料換來被封鎖帳號。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

情感付出變泡影！北市陳姓男子在網路結識李姓女子後，對她展開金錢與關懷的雙重付出，甚至代繳生活費。然而，2個月後，李女突然封鎖陳男的聯繫方式，讓他驚覺可能受騙，憤而提告要求返還45萬元。士林地院審理後認定雙方為自願交往，金錢給付屬贈與性質，最終駁回陳男請求，且需支付4850元訴訟費用。

陳男主張，自2021年8月起，開始為李女支付各種費用，包括陪同至新光三越購買衣物、代繳好市多會員費、交通罰單，甚至協助分擔房貸。此外，他還轉帳給李女，用於購買4個月的荷爾蒙藥物。他表示，這些付出源於對李女的喜愛，並希望發展穩定的感情關係。然而，雙方相處不到兩個月，李女便於10月18日突然封鎖他，從此音訊全無。陳男因此感到受騙，提告要求返還45萬元。

李女在庭上承認陳男確曾多次轉帳及支付金錢，但強調這些皆為對方基於感情自願給予，性質屬贈與，並非她以詐術誘騙所致。她還指出，交往期間自己也有付出，並未占男方便宜，且兩人互動屬雙方合意，無任何違法情事。

法院審理後認為，陳男的金錢給付缺乏證據證明李女曾使用詐術或誘騙行為，且雙方有明確的曖昧與交往關係，這些付出應屬贈與或好意施惠行為。根據相關法律，陳男的請求無法成立，駁回其訴求，並判他自行負擔裁判費用4850元。